Πάτρα: Υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού 12χρονου απασχολεί την Αστυνομία

Οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν υπόθεση βίαιης επίθεσης σε βάρος 12χρονου παιδιού ινδικής καταγωγής
Υπόθεση που φέρεται να αφορά αρπαγή και ξυλοδαρμό 12χρονου παιδιού ινδικής καταγωγής, απασχολεί τις τελευταίες ώρες την Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 19χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται μαζί με ακόμη τρία άτομα να επιτέθηκαν στον ανήλικο, προκαλώντας του τραυματισμούς.
Οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν και πιθανό ρατσιστικό κίνητρο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
