Φειδιππίδης Αχαΐας: Μαζική συμμετοχή στη Λευκάδα

Μαζική ήταν η συμμετοχή των δρομέων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" στον 13ο «Πράσινο Ημιμαραθώνιο», ο οποίος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 23/5 το απόγευμα στη Λευκάδα, από τον Αθλητικό Όμιλο Λευκάδας «Φίλανδρος», σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στον οποίο έλαβαν μέρος επτακόσιοι (700) δρομείς.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες δρόμου απόστασης Ημιμαραθωνίου, 8χλμ και παιδικό αγώνα 1χλμ που διεξήχθησαν στη πόλη της Λευκάδας, σε διαδρομή ασφάλτινη, επίπεδη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται στην περιοχή της Γύρας, σε προστατευμένο περιβάλλον «NATURA», μεγάλης οικολογικής σημασίας.

Στην ετήσια «εξόρμηση» του ΣΜΑΧ Φειδιππίδης σε έναν αγαπημένο δρομικό προορισμό, που συνοδεύτηκε κι από την καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή, είκοσι οκτώ (28) δρομείς συμμετείχαν στις ομαδικές εγγραφές του Συλλόγου, ενώ δυο (2) δρομείς ανέβηκαν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών στον αγώνα των 21.1χλμ.

Στον Ημιμαραθώνιο δρόμο συμμετείχαν ομαδικά με το Σύλλογο δώδεκα (12) δρομείς που τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού):

Βασιλείου Βασίλειος (1:29:50), Κονόμι Δημήτριος (1:32:47), Ρομπόκος Γεώργιος (1:34:57), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (1:36:38), Λέκκα Ζωή (1:52:15), Φωτόπουλος Ανδρέας (1:52:16), Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος (1:56:26), Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης (1:57:09), Μισιχρόνης Δημοσθένης (2:12:25), Anghel Georgia (2:14:26), Βερρόπουλος Ανδρέας (2:16:17) και Πλατώνη Αικατερίνη (2:44:36).

Την 1η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία (και 4η γενικής γυναικών) κατέλαβε η Ζωή Λέκκα, ενώ ο Βασίλειος Βασιλείου ανέβηκε σε έναν ακόμα αγώνα στο βάθρο, κατακτώντας τη 2η θέση στην Ηλικιακή του κατηγορία.

Στον αγώνα των 8χλμ ο «Φειδιππίδης» συμμετείχε με δεκαέξι (16) δρομείς, οι οποίοι τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Μαρούλης Ευάγγελος (41:21), Γκότσης Παναγιώτης (42:19), Βλάχος Γεώργιος (42:20), Θωμά Ιωάννα (47:30), Καρδαράκος Γρηγόριος (50:40), Γκελής Χαράλαμπος (52:07), Κωστόπουλος Βασίλειος (55:09), Σακκά Λαμπρινή (55:09), Γριντέλας Ανδρέας (55:21), Φραγκάκης Βασίλειος (57:18), Ηλιοπούλου Ιωάννα (59:15), Μπαλάσκα Βασιλική (1:01:46), Μπαλάσκα Αικατερίνη (1:01:56), Πεγιάζης Κωνσταντίνος (1:08:30), Πίτσος Παναγιώτης (43:45) και Δημητρακοπούλου Φωτεινή (1:25:18)

Το Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» θέλει να συγχαρεί τους διοργανωτές του 13ου «Πράσινου Ημιμαραθωνίου» για την άψογη διοργάνωση, την υποστήριξη των δρομέων με εθελοντές κατά μήκος της διαδρομής, τις πλούσιες παροχές αλλά και τη φιλοξενία που παρείχαν σε δρομείς και συνοδούς στη Λευκάδα, αποδεικνύοντας έμπρακτα το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.