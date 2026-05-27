Φοβερή ανατροπή ο Ολυμπιακός, 1-0 τη Βουλιαγμένη

Η Φωτεινή Τριχά το πήρε πάνω της, σκόραρε πέντε σερί γκολ στο τέταρτο οκτάλεπτο, η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν έπιασε δύο πέναλτι και ο Ολυμπιακός νίκησε 15-13 στα πέναλτι απέναντι στη Βουλιαγμένη στο “Π. Καπαγέρωφ” για το 1-0 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League Γυναικών.

Η Βουλιαγμένη μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και ευτύχησε να προηγηθεί με 2-0 χάρη στα τέρματα της Αγγελίδη και της Τζούστρα.

Ο Ολυμπιακός μείωσε με εξαιρετική λόμπα της Βάσως Πλευρίτου και ισοφάρισε με την Άντριους, πριν η Βουλιαγμένη ανακτήσει το προβάδισμά της.

Η Βάσω Πλευρίτου βρήκε νέο γκολ με λόμπα για το 3-3, με τον ΝΟΒ να προηγείται με την Καϊάφα.

Η Στεφανία Σάντα έφερε το παιχνίδι στο 4-4 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου με ένα δεξί ευθύβολο σουτ.

Η Βουλιαγμένη κυκλοφόρησε με υπομονή και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ με την Καλογεροπούλου, το οποίο ήταν και το μοναδικό γκολ της δεύτερης περιόδου.

Ανδρεάδη και Φουντωτού έδωσαν “αέρα” τριών γκολ στη Βουλιαγμένη, κάτι που ο ΝΟΒ ανέκτησε με την Αγγελίδη μετά το γκολ της Σάντα.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε απάντηση, έχασε πέναλτι με την Πλευρίτου και η Βουλιαγμένη συνέχισε να τον χτυπά με τον ίδιο τρόπο, με γκολ από τα δεξιά και η Φουντωτού έφερε το 5-9.

Η Σιούτη μείωσε, η Αγγελίδη έδωσε ξανά προβάδισμα τεσσάρων γκολ στις φιλοξενούμενες και ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο απανωτά γκολ από τη Φωτεινή Τριχά. Φουράκη και Τριχά βρήκαν εκατέρωθεν δίχτυα, με την απόσταση να μένει στα δύο γκολ.

H Φωτεινή Τριχά ήταν συγκλονιστική, πέτυχε πέμπτο σερί γκολ για τον Ολυμπιακό και έφερε στα ίσα τον τελικό 11-11 λίγο πριν το φινάλε.

Έτσι ο νικητής κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν απέκρουσε δύο πέναλτι και χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη τίτλου.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 3, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.



Το πρόγραμμα των τελικών της Waterpolo League Γυναικών:

27/05 Ολυμπιακός - ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13

Παρασκευή 29/5, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης - Ολυμπιακός (2ος τελικός) ΕΡΤ 2 Sport

Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός - ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News

Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης - Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)

Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός - ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).