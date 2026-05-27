Νέες συνεργασίες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο επίκεντρο του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Λουλούδης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, με στόχο την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Όπως τόνισε ο πρόεδρος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική, καθώς καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον και ουσιαστική συμμετοχή παραγωγών και επιχειρηματιών της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δύο πρόσφατες ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αίγιο και στην Κάτω Αχαΐα, όπου δεκάδες παραγωγοί ανταποκρίθηκαν ενεργά, επιβεβαιώνοντας τη βούληση του πρωτογενούς τομέα να στηρίξει μια συλλογική προσπάθεια με αναπτυξιακό αποτύπωμα για ολόκληρη την Αχαΐα.

«Η προσπάθεια για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ βρίσκει ουσιαστική ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο οργανωμένα και αποφασιστικά. Η συνεργασία όλων των δυνάμεων του τόπου είναι το κλειδί για να αναδείξουμε τα ποιοτικά μας προϊόντα και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της Αχαΐας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Λουλούδης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης εγκρίθηκαν επίσης σημαντικά μνημόνια συνεργασίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΤΑΔΑ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Οι συνεργασίες αυτές ανοίγουν νέους δρόμους για κοινές δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται κοινές πρωτοβουλίες για προγράμματα upskilling και reskilling, δράσεις mentoring, υποστήριξη της καινοτομίας, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αποδοχή της πρότασης συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η πρόταση περιλαμβάνει σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης για τα μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σε αντικείμενα όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, οι επιχειρηματικές εφαρμογές με Excel, η στρατηγική επιχειρήσεων, η ηγεσία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την Patras IQ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και τη διατήρηση της δυναμικής του ως σημείου αναφοράς για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη Cruise Lines International Association (CLIA), στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης της κρουαζιέρας στην Πάτρα.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και συνεργασιών, που ενισχύει την τοπική οικονομία, στηρίζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για την Αχαΐα".