Μετακομίζει στη Ρόδο η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής με συνεπιμελήτρια την Πατρινή Λουκία Θωμοπούλου

H τέχνη της κεραμικής παρουσιάζεται ως ένα δυναμικό και εξελισσόμενο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς και ως φορέας διαπολιτισμικού διαλόγου στη Μεσόγειο. Σημείο αναφοράς το νησί της Ρόδου, στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, και η Μεσαιωνική Πόλη της, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η εκκίνηση περιλαμβάνει πέρα από τα εγκαίνια, ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες, επιστημονικές ομιλίες, site-specific performances και περιηγήσεις.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου θα εγκαινιαστεί στις 5 Ιουνίου η 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής/ Biennale of Contemporary Keramics (BCK) 2026. Επικεφαλής το ιδρυτικό πνεύμα της διοργάνωσης, η Πατρινή Λουκία Θωμοπούλου, η οποία μοιράζεται την επιμέλεια με τις Στεφανία Δημητρακοπούλου και Anissa Touati.

Συμμετέχουν 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, συνθέτοντας μια ερεθιστική πολυφωνία προσεγγίσεων: Etel Adnan (LB), Μυρσίνη Αλεξανδρίδη (GR), Darien Arikoski-Johnson (US), Ελύσια Αθανάτου (CY), Leonardo Bartolini (IT), Elina Belou (FR), Εμμανουήλ Μπόνης (GR), Robert Brambora (DE), Jorge Cabieses-Valdes (CL), Meriem Chabani – Gorbon Ceramics (DZ), Chous Ceramics (GR), Katya Desnenko (UA), Mauro Fariñas (ES), Malek Gnaoui (TN), Κυριακή Γονή (GR), Luke Edward Hall (GB), Διονύσης Καβαλλιεράτος (GR), Lynn Kodeih (LB), Tülay Kulbay (SE), Βασιλική Κυριάκη (GR), Anne Kwasner (AU), Lucile Littot (FR), Λίλιαν Λυκιαρδοπούλου (GR), Αταλάντη Μαρτίνου (GR), Fatima Mohisen (PS), Asunción Molinos Gordo (ES), Κώστας Νεοφύτου (GR), Ben Wolf Noam (US), Μένανδρος Παπαδόπουλος (GR), Zoë Paul (GB), GianMarco Porru (IT), Μυρσίνη Ρουμελιώτη (GR), David Scanavino (US), Τερψιχόρη Σαββάλα (GR), Ayla Tavares (BR), Ναταλία Τριανταφύλλη (GR), Alban Turquois (FR), Lucille Uhlrich (FR), Elif Uras (TR), Γιώργος Βαβάτσης (GR), Vuslat (TR) και Zoe Williams (FR).

Τη διεθνή επιτροπή απαρτίζουν οι Cristina Anglada – επιμελήτρια και συγγραφέας (ES), Florian Dauget Bresson – επιμελητής σύγχρονης κεραμικής και έμπορος έργων τέχνης (FR), Karina El Helou – διευθύντρια του Sursock Museum (LB), Orhan Gorbon – διευθύνων σύμβουλος της Gorbon Tiles και υποστηρικτής των τεχνών (TR), Stefano Collicelli Cagol – γενικός διευθυντής του Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci στην Prato (IT), Κατερίνα Γρέγου – καλλιτεχνική διευθύντρια ΕΜΣΤ (GR), Νίκος Λιάρος – αρχαιολόγος, κεραμίστας (GR) και Θεοδώρα Χωραφά – κεραμίστρια, εκπαιδευτικός (GR).

Η κεντρική έκθεση αναπτύσσεται σε ένα δίκτυο 5 εμβληματικών ιστορικών χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ενιαίο εκθεσιακό περιβάλλον και προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια διαδρομή ανακάλυψης μέσα στον αστικό ιστό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, η Οπλοθήκη de Milly, η Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, η Παναγία του Κάστρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και η πλατεία Κλεόβουλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Το παράλληλο πρόγραμμα και οι satellite εκθέσεις υλοποιούνται στο Κατάλυμα της Γαλλίας (σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας), στο Κατάλυμα της Αγγλίας (σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου), στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου στη Ρόδο και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ρόδου), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα εργαστήρια κεραμικής «Μπόνης» και «Χαραυγή».

Επιπλέον, θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά οι καλλιτέχνες Κώστας Νεοφύτου από τη Ρόδο και Μένανδρος Παπαδόπουλος από την Αθήνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο θεσμός ξεκίνησε πέρυσι στη Σαντορίνη.

