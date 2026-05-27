Καιρός: Πότε κορυφώνεται η ζέστη - Η πρόγνωση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Η γενική εικόνα δείχνει καλοκαιρινές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, όμως δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο η αστάθεια θα εκδηλώνεται καθημερινά από το μεσημέρι και μετά, με νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές τους 30°C, φτάνοντας τοπικά έως και τους 32°C.

Την Πέμπτη αναμένεται η πιο έντονη αστάθεια της εβδομάδας. Αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στους ορεινούς όγκους της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν από το πρωί περιοχές της Χαλκιδικής, του βόρειου Αιγαίου, της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς. Από το μεσημέρι η αστάθεια θα μετατοπιστεί κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια.

Το Σάββατο αναμένεται γενικά καλός καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Ανάλογες συνθήκες θα επικρατήσουν και το υπόλοιπο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ο καιρός την Παρασκευή (29/05)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (30/05)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

Ο καιρός την Κυριακή (31/05)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί

βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

Ο καιρός την Δευτέρα (1/06)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.