Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Πατήσια: Τραυματίστηκε ιδιοκτήτης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα.

Συγκεκριμένα, στην οδό Πατησίων στα Πατήσια άγνωστος μπήκε στο κατάστημα όπου πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, πιθανόν Πακιστανικής καταγωγής, και στους δύο μηρούς του.

Στην συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια γκρι BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, όλοι αλβανικής καταγωγής.

Το συγκεκριμένο όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία

προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.

Δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί.

Στο σημείο της σύγκρουσης, βρέθηκε ακόμα ένας άνδρας ο οποίος προσήχθη καθώς πιθανόν να εμπλέκεται και αυτός στο περιστατικό.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετά τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό του διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή του.