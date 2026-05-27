Συναυλία με έργα του Πατρινού συνθέτη Λουκά Αδαμόπουλου

Το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» με υπεύθυνο τον Πατρινής καταγωγής μουσικολόγο Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο, διοργανώνει την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 19:30, μία συναυλία με έργα του σύγχρονου Πατρινού συνθέτη Λουκά Αδαμόπουλου, με τον γενικό τίτλο: Continuum Sacrum.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Θα παρουσιαστούν συνθέσεις του Λουκά Αδαμόπουλου σε ποίηση:

Σοφοκλή, Σαπφούς, Παναγιώτη Καποδίστρια, Γαλάτειας Ι. Βέρρα, Νίκου Παλουμπιώτη.

Ερμηνεύουν οι:

Δάφνη Πανουργιά, Αλίκη Ζαφείρη, Κωνσταντίνα Μπρη, Φωτεινή Ξυπολιά - τραγούδι,

Ανδρέας Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος Καραμπίνος - πιάνο,

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος - αφήγηση.

Artwork: Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας

Παραγωγή: Καλλιτεχνικό Σύνολο "Πολύτροπον".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Με έργα Λουκά Αδαμόπουλου

Continuum Sacrum

σε ποιητικά κείμενα Νίκου Παλουμπιώτη (1,2), Γαλάτειας Ι. Βέρρα (3,4), Σοφοκλή-Σαπφούς (6), Παναγιώτη Καποδίστρια (7)

1. Έαρ - Η νύχτα των κεριών [Μεγάλη Εβδομάδα]

2. Πορφυρά σανδάλια - Η Πόλη σιωπά [29η Μαΐου 1453]

3. Ετέχθη ημίν - Φως εκ Φάτνης [Χριστούγεννα]

4. Μια άλλη γλώσσα - Σκιόφως πόλη

5. Δωδεκάνθεον I, III, VII

6. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν

7. Της αγάπης μέγας χορηγός - Ωδή ζ΄.

ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σπούδασε πιάνο, αρμονία, αντίστιξη, fuga, ενορχήστρωση και σύνθεση με τον διακεκριμένο μουσουργό και πιανίστα Κωνσταντίνο Κυδωνιάτη. Τεχνικές σύνθεσης του 20ού αιώνα (Γερμανία). Μουσικοπαιδαγωγική στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής και όρχησης (Φιλιππούπολη).

Εργογραφία:

- Πολυάριθμα τραγούδια: "Δάκρυ" για φωνή και πιάνο σε ποίηση Σακαλή, Α' βραβείο στον "Πανελλήνιο διαγωνισμό σοβαρού ελληνικού τραγουδιού", (1978), "Επέστρεφε" σε ποίηση Κ.Π. Καβάφη, ήταν ένα από τα 30 τραγούδια στους "Α' Αγώνες ελληνικού τραγουδιού", που διοργάνωσε ο Μ. Χατζιδάκις (Κέρκυρα 1981) και πολλά άλλα σε στίχους Ελλήνων και ξένων ποιητών.

- Κύκλους τραγουδιών: "Επτά τραγούδια σε ποίηση Παλαμά" (1988) για φωνή και πιάνο, παραγγελία Δήμου Πατρέων και πλήθος άλλων.

- Για πιάνο: "Σπουδή – σπονδή" (1986 μετάδοση από Γ΄ Πρόγραμμα) και πλήθος άλλων.

- Για 2 πιάνα: "Τα 20 δάκτυλα στη χώρα των 5 λογισμών" (2005) κ.α.

- Για βιολί και πιάνο: "Εις μέτρον περιττόν πλην άρτιον" (1987, πρώτη εκτέλεση στην Εθνική Πινακοθήκη με τους Δ. Βράσκο και Ν. Σεμιτέκολο), "Νεαρά τινά βλέμματα" (1996, πρώτη εκτέλεση αίθουσα συναυλιών Φ. Νάκας με τους Γ. Μαυρίδη και Α. Αδαμόπουλο), κ.α.

- Για σύνολα: "Χάλκινοι ιριδισμοί" (2001) για κουϊντέτο χάλκινων πνευστών (2004, πρώτη εκτέλεση κουιντέτο χάλκινων Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας" κ.α.

- Για ορχήστρα εγχόρδων: "Σερενάτα των πιστών και άπιστων εραστών" (1987, παραγγελία του Β' Διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, πρώτη εκτέλεση από την Ορχήστρα Πατρών, στο Θέατρο "Απόλλων"), "’Ένατος λίθος" (2005, πρώτη εκτέλεση από την Ορχήστρα Πατρών, στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών). "Ο αόριστος ως ενεστώς και μέλλων" (2021 βράβευση στο διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης Dmitri Shostakovich) κ.α.

- Για συμφωνική: Τρία συμφωνικά σονέτα (2006-2007), "Λυρικά πλήκτρα" (2008), Concerto για πιάνο και μικρή συμφωνική, "Δάμων & Φειδίας", για πιάνο και ορχήστρα κ.α.

- Για φωνητικά σύνολα: αντιστικτική επεξεργασία πολλών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων τραγουδιών για ποικίλα φωνητικά σύνολα.

- Για μπάντα: "Έρχονται έφιπποι" (2006).

Ο Λουκάς Αδαμόπουλος έχει συγγράψει το εγχειρίδιο «Η Αρμονική του κλασικού μουσικού συστήματος» (εκδόσεις Φ. Νάκας 1989), το τρίτομο έργο «Κλασική Αρμονία» που συνοδεύεται από τρίτομο λυσάρι (2008-2009), που διδάσκεται σε ωδεία και μουσικά σχολεία και τη μελέτη «Η πολυπράγμων και αμήχανη μουσική μιας πόλης» για τη μουσική της μεταπολεμικής Πάτρας (1995, αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Πατρών).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Ιδρύθηκε το 2004 από τον θεολόγο και μουσικό Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο και παρουσιάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό πρωτότυπες παραγωγές βασισμένες κυρίως στην ελληνική ποίηση και μουσική.

Ανάμεσά τους: “Το Τετράδιο του Πατριάρχη” (μελοποιημένη ποίηση από την νεανική ανθολογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου), «Ο Καβάφης του Πατριάρχη», “Ιερατική Ποίηση”, Το μουσικό έργο της Εύας Πάλμερ – Σικελιανού, «Ο Gustav Mahler του Μάνου Χατζιδάκι», «Η Αραπιά του Βασίλη Τσιτσάνη, της Μάτσης Χατζηλαζάρου, του Νίκου Σκαλκώτα και του Μάνου Χατζιδάκι», «Ο Καβάφης της Συρίας και της Μέσης Ανατολής», «Οι μουσικές των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής», «Οι Πύρινες γλώσσες του Γιάννη Χρήστου», «Πατρινοί συνθέτες – Πατρινοί ποιητές», «Θήλεις Άγγελοι – Γυναίκες που ασκήτεψαν σε ανδρικά μοναστήρια», «Ο Κωστής Παλαμάς δύο Πατριαρχών» (ελληνικά και αραβικά), «Επί τα όρη τα Αραράτ» (ελληνοαρμενική συναυλία), «Η Νοσταλγός» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Οι εκκλησιαστικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη», «Ελληνοαραβική συναυλία», «Το άσμα της Εξόδου» (για το Μεσολόγγι), Mikis Theodorakis le Francais.

Επίσης, έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις - αφιερώματα: Στον Μητροπολίτη Αθηνών Άγιο Μιχαήλ Χωνιάτη, στην Βασίλισσα των Ελλήνων Όλγα, στην Ελιά, στον Διονύσιο Σολωμό, στον Νίκο Σκαλκώτα, στον Λυκούργο Αγγελόπουλο, στην Μαρία Χορς, στην Κούλα Πράτσικα, στον Άθω Δημουλά, στον ποιητή π. Παναγιώτη Καποδίστρια, στον Αντρέι Ταρκόφσκι, τους Ρώσους της Διασποράς, τον Ντμίτρι Σοστακόβιτς, τον Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, τον Νικολάϊ Μπερντιάεφ, τον τενόρο της Ε.Λ.Σ. Γιάννη Χριστόπουλο, τον βιολονίστα Γιώργο Λεμπέση κ.α.

Έχει παρουσιάσει τις παραγωγές του σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, στην Κύπρο, την Γερμανία, την Κωνσταντινούπολη, ενώ την διετία 2017-2019 συνεργάστηκε με τον διάσημο χορογράφο και χορευτή φλαμένκο Israel Galvan. Στο πλαίσιο της documenta14 (Αθήνα και Kassel) συμμετείχε στην παραγωγή La farsa monea και κατόπιν στην παραγωγή του Israel Galvan, La fiesta, σε διεθνή περιοδεία (Φεστιβάλ Grec Βαρκελώνης, Φεστιβάλ Αβινιόν Γαλλίας, παραστάσεις στο Λουξεμβούργο, Μονπελιέ, Πόρτο κ.α.).