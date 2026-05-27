Άννα Παπαδοπούλου: «Στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι η διακυβέρνηση της χώρας»

Όπως ανέφερε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη προχωρήσει σε «γενναία αυτοκριτική» για τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015–2019, ενώ τόνισε ότι «τον διακρίνει η εντιμότητα». Επισήμανε ακόμη πως ο πρώην πρωθυπουργός «ανέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα και το 2019 παρέδωσε γεμάτα ταμεία», επιτρέποντας στην επόμενη κυβέρνηση να διαχειριστεί την πανδημία με οικονομικά αποθέματα.

Το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στο Θησείο το νέο του κόμμα, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η Άννα Παπαδοπούλου χαρακτήρισε τη μέρα αυτή «ιστορική», σημειώνοντας πως έφερε «χαρά, αισιοδοξία και ελπίδα» σε έναν χώρο που είχε βιώσει απογοήτευση τα προηγούμενα χρόνια.

Η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στο MEGA για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του κόμματος είναι η διακυβέρνηση του τόπου.

<iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20202383111" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen scrolling="no" width="560" height="315"></iframe>

Η σχέση της Άννας Παπαδοπούλου με το ΠΑΣΟΚ

Η κ. Παπαδοπούλου υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει Αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσε τον λόγο που αποστασιοποιήθηκε πολιτικά για αρκετά χρόνια, καθώς «πολλοί πολίτες του προοδευτικού χώρου πληγώθηκαν από αυτή την επιλογή».

Η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει «δαιμονοποιήσει τον κ. Τσίπρα» και αναγνώρισε «την έντιμη προσπάθεια» της διακυβέρνησής του, καθώς και τη «συμφωνία των Πρεσπών», παρότι τότε διαφωνούσε με τη στάση του κόμματός της. «Τα καλά της διακυβέρνησης τα αναγνωρίζω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η αποτυχία του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια οφείλεται στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε ότι έχει ασκήσει συγκεκριμένη και δημόσια κριτική, ενώ επεσήμανε πως «τα πρόσωπα και οι πολιτικές έχουν σημασία». Αναφέρθηκε επίσης στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος σχετικά με «τον τρόπο διεξαγωγής του και τον ρόλο των μηχανισμών».

«Στόχος είναι η κυβερνώσα Αριστερά»

Όσον αφορά τον πολιτικό προσανατολισμό της νέας παράταξης, η Άννα Παπαδοπούλου δήλωσε: «Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνώσα Αριστερά. Ο στόχος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά». Πρόσθεσε πως προτεραιότητα είναι «να ακουστούν οι προτάσεις και οι θέσεις μας από το 70% των πολιτών που δεν εκφράζονται σήμερα από την παρούσα κατάσταση».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα δεν είναι αν θα είσαι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος», αλλά να πείσεις τον ελληνικό λαό ότι διαθέτεις «πρόγραμμα και αξιοπιστία». Όπως είπε, «πρώτα θα πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο».