Σία Αναγνωστοπούλου: Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τον ΚΟΔΗΠ

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο με θέμα: «Εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ) από την αυτοδίκαιη κατάργηση και ένταξή του στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του υπό διαβούλευση «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η οριζόντια εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης παραβλέπει πλήρως την πρόσφατη εγχώρια δικαστική νομολογία και ειδικότερα την υπ' αριθμόν 2058/2024 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε ήδη δικαιώσει τον Δήμο Πατρέων και τον οργανισμό, κρίνοντας ότι η διοίκηση παρέλειψε αναιτιολόγητα να εξετάσει τα εξειδικευμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που είχαν υποβληθεί εγκαίρως αναφορικά με το πολυσχιδές αντικείμενο και την απόδοση έργου του ΚΟΔΗΠ. Η δικαστική αυτή κρίση καθιστά νομικά μετέωρη και εκτεθειμένη κάθε νέα απόπειρα κατάργησής του χωρίς προηγούμενη ουσιαστική αξιολόγηση, παραβιάζοντας ανοιχτά το πνεύμα του δικαστικού δεδικασμένου.

Παράλληλα, ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων διαχειρίζεται ένα εξαιρετικά σύνθετο και ευρύ δίκτυο κοινωνικών προγραμμάτων και δομών, στο οποίο περιλαμβάνονται Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Κοινωνικά Παντοπωλεία και προγράμματα παιδικής μέριμνας.

Η βίαιη κατάργηση του αυτοτελούς αυτού νομικού προσώπου και η ενσωμάτωσή του στις κεντρικές υπηρεσίες του δήμου απειλεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη γραφειοκρατική δυσκαμψία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη χρηματοδότηση και την εύρυθμη λειτουργία των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τελικούς πληγέντες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν προτίθεται το Υπουργείο, στο πλαίσιο της τρέχουσας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, να σεβαστεί το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητά να μάθει αν θα μεριμνήσει για την τροποποίηση του νομοσχεδίου, εισάγοντας ειδική πρόβλεψη για την εξαίρεση και τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΟΔΗΠ, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το εξειδικευμένο αντικείμενο και την κοινωνική αναγκαιότητα του οργανισμού.