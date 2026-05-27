Υπόθεση 3χρονης: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη μητέρα- Φυλάκιση 3 ετών στον σύντροφό της

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτόνιας σε βάρος της 3χρονης κόρης της, ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα του κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, η οποία οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων δυνάμει του σχετικού εντάλματος σύλληψης και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο (30/5).

Η κατηγορία αφορά τον τραυματισμό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες της 3χρονης κόρης της, τρίτου κατά σειρά από τα τέσσερα συνολικά παιδιά της. Την υπόθεση περιέπλεξαν τα ψέματα και οι αντιφατικές καταθέσεις της 25χρονης, για τα οποία καταδικάστηκε χθες (26/5) στο Αυτόφωρο σε ποινή 3 ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Στο μεταξύ, ο 25χρονος σύντροφός της και πατέρας του τέταρτου παιδιού της, καταδικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, καθώς βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια, χωρίς ΑΜΚΑ, χωρίς ΑΦΜ, ενώ εργάζεται κανονικά σε θερμοκήπια στο Ακρωτήρι.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε, ότι ήρθε στη χώρα το 2018, για να βρει δουλειά. Όπως είπε είχε δώσει 1.000 ευρώ για να βγάλει έγγραφο, που δηλώνει ότι βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι παράνομος. O δικηγόρος του, Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε στο δικαστήριο, ότι ο πελάτης του ενδιαφέρθηκε να βγάλει άδεια παραμονής και νόμιζε ότι με αυτό το έγγραφο εξασφαλιζόταν. Τόνισε δε, ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε να απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Αναμένεται η άσκηση δίωξης σε βάρος του για την υπόθεση της 3χρονης

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο κ. Λακιωτάκης, η υπόθεση της κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία, εάν παραπεμφθεί ο 25χρονος στον εισαγγελέα και ασκηθεί δίωξη, θα πάρει και ο ίδιος τη δικογραφία στα χέρια του.

Τόνισε ωστόσο με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο, πως θα περιμένει πρώτα να δει τη δικογραφία και μετά θα αποφασίσει, αν θα δεχτεί ή θα αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.