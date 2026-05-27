Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ οικογενειών Ρομά σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μεσολόγγι, σε συνέχεια του περιστατικού που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα με θύμα έναν 10χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό συμβάν αφορούσε επίθεση σε βάρος του ανήλικου παιδιού από άλλα ανήλικα άτομα, με στόχο –όπως καταγγέλλεται– την αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων, όπως παπούτσια και μικρό χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή του. Οι γονείς του θύματος προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς των φερόμενων ως δραστών.

Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του aixmi-news.gr, μέλος της οικογένειας των φερόμενων δραστών επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του 10χρονου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.