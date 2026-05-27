Υπόθεση 3χρονης: Τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή στον 25χρονο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12:00 ο 25χρονος Πακιστανός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Ο 25χρονος δικάστηκε σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου για διοικητικές παραβάσεις και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το flashnews.gr υποστήριξε ότι ήρθε στη χώρα το 2018, για να βρει δουλειά. Όπως είπε είχε δώσει 1000 ευρώ για να βγάλει έγγραφο που δηλώνει ότι βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι παράνομος. Ανέφερε ότι εργάζεται σε χωράφια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμενε σε ένα μέρος δίπλα στα θερμοκήπια όπου δούλευε. Στον χώρο δίπλα στα θερμοκήπια μένει μόνος του όπως ισχυρίστηκε χωρίς άλλους ομοεθνείς του μαζί.

O δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του ενδιαφέρθηκε να βγάλει άδεια παραμονής και νόμιζε ότι με αυτό το έγγραφο εξασφαλιζόταν. Τόνισε δε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε να απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο 25χρονος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια παρανόμως στη χώρα και όσον αφορά στη βεβαίωση που έχει προσκομίσει δεν αποτελεί λόγο νόμιμης διαμονής στη χώρα. Με αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5000 ευρώ.

Αναμένεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης

Στο μεταξύ εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να ολοκληρωθεί και να σταλεί στην Εισαγγελία Χανίων, η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση κακοποίησης του 3 χρόνου κοριτσιού.

Ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση της κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία, παραπεμφθεί ο 25χρονος στον εισαγγελέα και ασκηθεί δίωξη, θα πάρει και ο ίδιος τη δικογραφία στα χέρια του. Τόνισε ωστόσο με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο πως θα περιμένει πρώτα να δει τη δικογραφία και μετά θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.