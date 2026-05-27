Άννα Δρούζα: Δεν έχω άγχος για την τηλεοπτική επιστροφή

Για το νέο τηλεοπτικό της εγχείρημα αλλά και για τη σχέση που διατηρεί πια με τις τηλεθεάσεις μίλησε η Άννα Δρούζα.

Η γνωστή παρουσιάστρια που επιστρέφει με μία νέα εκπομπή μέσω του OPEN παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο. Τα όσα είπε η Άννα Δρούζα προβλήθηκαν το πρωινό της Τετάρτης (27.05.2026). «Είναι μια προσπάθεια να περάσουμε μέσα από την τηλεόραση τον λόγο επιστημόνων. Καλά μυαλά, επιστήμονες, που με απλό τρόπο μας βοηθούν να καταλάβουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε», επισήμανε, αρχικά, η γνωστή παρουσιάστρια.

«Επειδή εγώ την έχω κάνει τη διαδικασία αρκετά χρόνια στη ζωή μου και συνεχίζω, αλλάζεις και γίνεσαι ένας άνθρωπος που αρχίζεις να εκτιμάς αυτό που είσαι. Αυτό σε οδηγεί στο μπορέσεις να εκτιμήσεις και τους άλλους», πρόσθεσε για την ψυχοθεραπεία.

«Δεν έχω άγχος για την τηλεοπτική επιστροφή, το αγαπάω πολύ. Δεν σκέφτομαι πια με όρους τηλεθεάσεων και τι θα πει ο κόσμος. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω βαθιά και από κει και πέρα το αφήνω», συμπλήρωσε, επίσης, η Άννα Δρούζα στη κάμερα της εκπομπής του STAR.