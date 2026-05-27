Antigoni Buxton: Το «Jalla» μπήκε στο UK Official Singles Chart Top 100

Η Antigoni Buxton γράφει τη δική της ιστορία μετά τη Eurovision, καθώς το εκρηκτικό τραγούδι «Jalla» εισήλθε στο κορυφαίο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο UK Official Singles Chart Top 100 κατακτώντας τη θέση No. 64, σημειώνοντας μια τεράστια διεθνή επιτυχία για την ίδια και ένα σπουδαίο μουσικό επίτευγμα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Με αυτή τη σπουδαία είσοδο, η Antigoni Buxton γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα από την Κύπρο που καταφέρνει να μπει, με το τραγούδι που ερμήνευσε στη Eurovision σε ένα από τα πιο επιδραστικά και ανταγωνιστικά charts παγκοσμίως, το θρυλικό UK Official Singles Chart.

Το επίτευγμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη κοινή πολιτιστική και μουσική ταυτότητα που συνεχίζει να ξεπερνά σύνορα και να αγγίζει διεθνές κοινό.

Το «Jalla» το εκρηκτικό anthem που ξεσήκωσε το ευρωπαϊκό κοινό μέσα από τη Eurovision 2026, εξελίχθηκε γρήγορα σε viral φαινόμενο χάρη στη μεταδοτική μεσογειακή του ενέργεια, τη σύγχρονη παγκόσμια παραγωγή του και την αυθεντική κυπριακή του ψυχή.

Συνδυάζοντας σύγχρονη pop αισθητική με ethnic ρυθμούς και δυνατή οπτική ταυτότητα, το τραγούδι κατάφερε να συνδεθεί άμεσα με κοινό πολύ πέρα από τα σύνορα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Antigoni συνεχίζει να μεταδίδει την αύρα Jalla με δύο επερχόμενα remix του «Jalla» από δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Το «Jalla» το τραγούδι που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision, συνεχίζει το εντυπωσιακό του ταξίδι και επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ μέσα από μια ολοκαίνουργια Afro-house διασκευή με την παραγωγό Gigi και μια αραβική εκδοχή σε συνεργασία με τον Oualid.