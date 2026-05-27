Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα το ουράνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Τετάρτη (27/05/2026) πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να προσφέρουν άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία στο PBS News και στην ερώτηση για το αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

«Αποκύημα φαντασίας»

«Αναληθές» και «απόλυτο αποκύημα φαντασίας» χαρακτήρισε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης το οποίο αποκάλυπτε τους όρους ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το πρσχέδιο αυτό -το οποίο διαψεύδει η Ουάσιγκτον- προβλέπει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή κοντά στο Ιράν και οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ως αντάλλαγμα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει δεσμευθεί πως μέσα σε έναν μήνα θα επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, η διαχείριση της ναυσιπλοΐας προβλέπεται να γίνεται από κοινού από το Ιράν και το Ομάν.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο της συμφωνίας. Εάν, μάλιστα, εγκριθεί η συμφωνία μέσα σε 60 μέρες, αυτό θα γίνει υπό τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.