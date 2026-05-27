Ευηνοχώρι Μεσολογγίου: Συντετριμμένη η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα στην ταφή της

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Μαΐου και η οικογένειά της απηύθυνε τις προηγούμενες ημέρες έκκληση σε όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη της κάνοντας δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα αντί στεφάνων.

Η οικογένειά της ήταν συντετριμμένη, με τη μητέρα της πρώην γυμνάστριας και ηθοποιού να προχωρά υποβασταζόμενη, ενώ ο Τραϊνός Δέλλας και η κόρη του Βικτώρια βρίσκονταν πίσω της.

Στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μία πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους

Νωρίτερα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η μητέρα της εκλιπούσας μόλις είδε το φέρετρο φώναξε προκαλώντας έντονη συγκίνηση: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού. Άγγελε μου».

Εκεί ο Τραϊανός Δέλλας εκφώνησε πρώτος τον επικήδειο λόγο του: «Αγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού, ο φύλακας άγγελός μου έκανες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για τη εντατική λύθηκαν όλα ξαφνικά προς το μυαλό μου.

Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου.

Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόσο επιμονή για να τα ξεπέρασες. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ.

Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου, τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες.

Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου. Γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω. Όπως κάνουν στα μωρά.

Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό. Τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά όπως έχω.

Είχε την δική του φροντίδα. Αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για εσάς. Και ευτυχώς είναι αστείρευτο.

Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μια ζωή όπως την φανταζόμουν. Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε στο δρόμο μας. Είμαστε μαζί.

Κρατώντας ο ένας τον άλλο. Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή.

Πάντα είσαι στο μυαλό μου και πάντα είναι προτεραιότητά μου. Γιατί είσαι το μωρό μου. Σε κάθε Τράι που φώναζες ήμουνα εκεί.

Μαζί σου. Έζησα τις πιο όμορφες και τις πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά και αυτές ακόμα όταν μαζί σου,με ένα χαμόγελο που όλα έσβηναν. Όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις. Αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα.

Μαθήματα θάρρος, αξιοπρέπειας, δύναμη ψυχής, καλοσύνης, στωικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Τα σ' αγαπώ που σου έχω πει είναι πολύ λίγα για αυτό που αισθανόμουν για σένα. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό για αυτά που μου έδωσες.

Και η ευγνωμοσύνη μου στον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους Του για συντροφιά μεγάλη. Άσχετα αν δεν κράτησε περισσότερο. Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα, μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια.

Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σ' ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα, πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά από και να είσαι να ξέρεις, η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει.

Και ένα κομμάτι θέλω να πω, που αφιερώναμε ένας τον άλλον. Αν ήξερα πού πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να μπλέξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουρη. Να ήσουν σίγουρη ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα.

Από την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουνα, πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Για να είστε εδώ όλοι κάτι σας έχει δώσει. Ένα χαμόγελο, μια συμβουλή, μια αγκαλιά. Μια στιγμή.

Κρατήστε τις αυτές τις στιγμές. Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε. Εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, να αγκαλιαστούμε περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε.

Αυτό θα ήθελα ένα μήνυμα. Εγώ ήταν μια μαχήτριά, δεν λύγισε ποτέ. Και αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά της, σε αυτό που μας έχει μάθει, έχει μάθει την κόρη μας».

Επικήδειο εκφώνησε και η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία ράγισε καρδιές με τα λόγια της, καθώς η φωνή της έτρεμε: «Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο», ανέφερε αρχικά και με τρυφερότητα μίλησε για τις αξίες που της δίδαξε η μητέρα της, αλλά και για τη δεμένη σχέση τους. «Μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει μικρότερη στη μητέρα της, λέγοντας πως όταν φύγει για σπουδές θα την πάρει μαζί της: «Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου», τόνισε.

«Αν υπάρχουνε άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική», πρόσθεσε η Βικτώρια Δέλλα και κατέληξε λέγοντας: «Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Το παρών έδωσαν όλα τα αγαπημένα πρόσωπα της Γωγώς Μαστροκώστα, όπως ο Χάρης Σιανίδης, αλλά και πολλά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα είπαν επίσης πολλοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, όπως οι Γιούρκας Σεϊταρίδης, Τάκης Φύσσας, Λεωνίδας Βόκολος, Αντώνης Νικοπολίδης μαζί με τη σύζυγό του, Βάσω Στασινού, Κώστας Κατσουράνης και Ντέμης Νικολαΐδης.