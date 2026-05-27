Θάνατος 10χρονου στις Σέρρες: Τα δύο σενάρια που εξετάζονται- Συνελήφθησαν η μητέρα και μία 43χρονη- ΦΩΤΟ

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11:45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Το άτυχο αγοράκι, μέλος της κοινότητας Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών, βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πιθανότατα έχοντας ξεφύγει από την προσοχή των οικείων του.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρρες, με τον θάνατο του 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι να έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το αρδευτικό κανάλι και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το καλώδιο στο αρδευτικό κανάλι και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις έφτασε στο σημείο περιπολικό, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι και κάλεσαν συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και προχώρησαν στην κατάσχεσή του.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι γινόταν ρευματοκλοπή από κολόνα σε σπίτι άλλων Ρομά που μένουν στην περιοχή και όχι της οικογένειας του παιδιού.

Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 10χρονος να μην πνίγηκε στο αρδευτικό κανάλι, αλλά να τον χτύπησε το ρεύμα.

Συνελήφθησαν η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία 43χρονη για ρευματοκλοπή

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και μίας 43χρονης, ιδιοκτήτριας σπιτιού που έκανε τη ρευματοκλοπή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα ακριβή αίτια του θανάτου του 10χρονου.