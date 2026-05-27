Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 28-5 έως και 3-6-2026

Τρεις οι νέες ταινίες της εβδομάδας, το "Beast" όπου παίζει και ο Ράσελ Κρόου, το θρίλερ "Backrooms" & η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ "Οι Κρίστοφερ"

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 28-5 έως και την Τετάρτη 3-6-2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 20.30 καθημερινά "Beast" Οι θρύλοι σφυρηλατούνται στην αρένα. Οι Ντάνιελ ΜακΦέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστούν στην ταινία «Beast». Σύμφωνα με το στόρι, ο θρύλος των πολεμικών τεχνών-MMA Patton James (τον υποδύεται ο 46χρονος Αυστραλός ηθοποιός και τηλεπαρουσιαστής Ντάνιελ ΜακΦέρσον), που πλέον ζει ως ψαράς, επιστρέφει στο ρινγκ όταν αντιλαμβάνεται πως ο αδελφός του κινδυνεύει. Στο ρόλο του προποντή του-κόουτς, ο σπουδαίος Ράσελ Κρόου, βραβευμένος με Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου το 2001 για την ταινία "Μονομάχος" του Ρίντλεοι Σκοτ. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 114 λεπτά. Κατηγορία: Κοινωνικό θρίλερ Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026 Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Tyler Atkins Παίζουν οι ηθοποιοί: Ντάνιελ ΜακΦέρσον-Daniel MacPherson, Λουκ Χέμσγουορθ, Ράσελ Κρόου, Μπρέν Φόστερ, Κέλι Γκέιλ. Σενάριο: Russell Crowe και David Frigerio.

Αίθουσα 1 στις 20.00 καθημερινά "Οι Κρίστοφερ-The Christophers" Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης Steven Soderbergh ("Traffic", "Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες") επιστρέφει με μία απολαυστική ταινία χαρακτήρων, το φιλμ "Οι Κρίστοφερ": μια πνευματώδη, σκοτεινά κωμική ιστορία γύρω από την τέχνη, την οικογένεια και την απληστία, όπου ένα μικρό σχέδιο παραχάραξης μετατρέπεται σε επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο περασμένο Toronto International Film Festival. Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη (στο ρόλο ο Ian McKellen του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών") προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο (Michaela Coel) για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ώστε να εξασφαλίσουν κληρονομιά όταν εκείνος πεθάνει. Ο Julian Sklar (Ian McKellen) υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop art σκηνής των ’60s και ’70s, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Τα δύο αποξενωμένα παιδιά του (James Corden, Jessica Gunning), απελπισμένα να εξασφαλίσουν μια κληρονομιά, προσλαμβάνουν τη Lori, συντηρήτρια έργων τέχνης και πρώην πλαστογράφο (Michaela Coel), για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός και να αποκτήσει πρόσβαση σε οκτώ ανολοκλήρωτους πίνακες, που ονομάζονται ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, τους οποίος ο Julian έχει θαμμένους στην αποθήκη. Σκοπός της είναι να τους ολοκληρώσει, να τους επιστρέψει κρυφά στη θέση τους και να «ανακαλυφθούν» μετά τον θάνατό του. Σκηνοθεσία: Steven Soderbergh. Με τους: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning. Διάρκεια: 100 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 5 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "Backrooms" Αμερικανικής παραγωγής ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 2026, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, και σενάριο του Will Soodik που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. “Δεν θα’πρεπε να είσαι εδώ.” Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της εταιρείας A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 105 λεπτά Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026. Σκηνοθεσία: Kane Parsons. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett.

Αίθουσα 2 στις 21.00 μόνο Παρασκευή 29 & Σάββατο 30/5 Αίθουσα 8 στις 22.50 μόνο Παρασκευή & Σάββατο "Scary Movie" Ταινία παρωδίας Αμερικανικής παραγωγής 2026, γνωστή & ως "Scary Movie 6" σε σκηνοθεσία του 50χρονου Michael Tiddes που έχει γυρίσει τις κωμωδίες τρόμου "A Haunted House" και "A Haunted House 2". Το προηγούμενο φιλμ του franchise, το "Scary Movie 5" σε σκηνοθεσία Malcolm D. Lee, είχε παιχθεί το 2013 με εισπράξεις κοντά στα 80 εκατ. δολάρια. Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Οι Marlon Wayans («Shorty»), Shawn Wayans («Ray»), Anna Faris («Cindy») και Regina Hall («Brenda») ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin stories, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό. Τίποτα δεν είναι ιερό.

Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει.

Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. Καταλληλότητα: Κ18. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026. Διανομή από την Feelgood. Οι προγραμματισμένες αυτές προβολές είναι previews. Σκηνοθεσία: Michael Tiddes Παίζουν οι ηθοποιοί: Shawn Wayans, Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Lochlyn Munro, Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall. Διάρκεια: 95 λεπτά. Η ταινία βγαίνει από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 5 Ιουνίου 2026.

Aίθουσα 2 στις 21.00 καθημερινά πλην Παρασκευής & Σαββάτου, Αίθουσα 3 στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.40 και 22.20 καθημερινά «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» Πολυαναμενόμενη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής 2026 που ανήκει στο περίφημο franchise του Πολέμου των Άστρων-Star Wars. Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία.

Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (στο ρόλο ο 51χρονος Χιλιανός σούπερ σταρ Pedro Pascal) και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu. Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 132 λεπτά Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21/5/2026. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Jon Favreau. Παίζουν οι ηθοποιοί: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White. Η ταινία ήρθε 1η στο ελληνικό box office στο ξεκίνημα προβολής της κόβοντας 16.856 εισιτήρια σε 130 αίθουσες πανελλαδικά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι μέχρι στιγμής στα 161 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 19.00 και στις 21.40 "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ του ιδιαίτερα επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice. Η νέα ταινία έχει φτάσει σε 4 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας τα 200.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό έχει επίσης θριαμβεύσει με 607 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 6 στις 19.20 και στις 22.00 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ στο ρόλο του μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, κ.α. Το εξαιρετικά καλογυρισμένο «Michael» (υπέροχη η τελευταία σκηνή όπου τραγουδά σε συναυλία το "Bad") έχει φτάσει πανελλαδικά έως & τις 24 Μαΐου 2026, τα 197.204 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει πλέον τα 795 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 22.50 καθημερινά πλην Παρασκευής & Σαββάτου "In The Grey-Γκρίζα Ζώνη" Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης. Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία "Γκρίζα Ζώνη" συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του 57χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, δημιουργού ταινιών όπως "Η Αρπαχτή / Snatch" το 2000, "Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού" το 2017, "Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E. / The Man from U.N.C.L.E." το 2015, "Δύο καπνισμένες κάννες / Lock, Stock and Two Smoking Barrels" που ήταν & το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1998 και "Sherlock Holmes" το 2009 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, αυτό αναφέρει η σεναριακή περίληψη για την "Γκρίζα Ζώνη". Πρωταγωνιστούν οι Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Έιζα Γκονζάλες καθώς και οι Kristofer Hivju, Fisher Stevens και η Rosamund Pike. Το "In the Grey" όπου ο Guy Ritchie υπογράφει & το σενάριο ενώ είναι και εκ των παραγωγών, βγαίνει στις Αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες στις 15-5-2026. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Η ταινία είναι περιπέτεια δράσης. Το φιλμ «Γκρίζα Ζώνη» έχει κόψει πανελλαδικά σε περίπου 2 εβδομάδες, 16.469 εισιτήρια. Οι έως τώρα εισπράξεις στο εξωτερικό είναι 13,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "The Sheep Detectives-Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ" Κωμωδία Αγγλο-ιρλανδικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Κάιλ Μπάλντα. Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (o Αυστραλός σταρ Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα! Διάρκεια: 109 λεπτά Κατηγορία: Οικογενειακή Σκηνοθεσία: Kyle Balda. Ηθοποιοί: Hong Chau, Emma Thompson, Hugh Jackman, Νίκολας Μπράουν, Νίκολας Γκαλιτζίν, Μόλι Γκόρντον. Διανομή από Feelgood. Το σενάριο είναι του Κρεγκ Μάζιν, γνωστού από τις σειρές «The Last of Us» και «Chernobyl». Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις του "The Sheep Detectives" είναι στα 85,6 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ», έχουν κόψει μέχρι σήμερα 10.107 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 22.10 καθημερινά "Passenger-Ο Επιβάτης" Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Ταινία υπερφυσικού τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία του 53χρονου Νορβηγού André Øvredal, δημιουργού της περιπέτειας "The Last Voyage of the Demeter" (2023). Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 94 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21/5/2026 Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: André Øvredal. Σενάριο: Zachary Donohue, T.W. Burgess. Παίζουν οι ηθοποιοί: Jacob Scipio, Lou Llobell, και η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Melissa Leo. Η ταινία έκανε ξεκίνημα στη χώρα μας σε 37 αίθουσες πανελλαδικά, 4.433 εισιτηρίων. Στο εξωτερικό το "Passenger" έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 15,2 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Ψαρομουρμούρας-The Pout-Pout Fish" Ταινία ανιμέισον συμπαραγωγής ΗΠΑ και Αυστραλίας 2026 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό-Ricard Cussó. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Νικ Όφερμαν, Νίνα Ογιάμα, Μιράντα Οτο, Έιμι Σεντάρις, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρέμι Χι, Μαρκ Κόουλς Σμιθ, Ναζίμ Χουσεΐν, Μελ Μπάτλ. Δύο απροσάρμοστα υδάτινα πλάσματα ξεκινούν ένα αδύνατο ταξίδι για να σώσουν το σπίτι τους. Ένα χαμόγελο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Διανομή από Tanweer. Το σενάριο των Elise Allen, Elie Choufany και Dominic Morris, βασίστηκε στο παιδικό βιβλίο της Deborah Diesen. Διάρκεια: 91 λεπτά. «Ο Ψαρομουρμούρας» έκοψε στο ξεκίνημα προβολής του, σε 62 αίθουσες πανελλαδικά, 4.799 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 983,7 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 24 Μαΐου 2026, 165.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Aίθουσα 6 στις 17.10 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Το τραγούδι της μικρής φάλαινας-The Last Whale Singer" Ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Reza Memari. Η ταινία είναι συμπαραγωγή της Γερμανίας, της Τσεχίας και του Καναδά. Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του, ο Βίνσεντ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους. Όταν όμως ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο και απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσιας ζωής, η νεαρή φάλαινα αναγκάζεται να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι στα πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, έχοντας στο πλευρό του τον υπερπροστατευτικό φροντιστή του Γουόλτερ, που δεν τον αφήνει ποτέ μόνο, και τη θαρραλέα, όρκα Ντάρια, που είναι δεινή μαχήτρια του «ορ-καράτε». Σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια ενηλικίωσης, ο Βίνσεντ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους φόβους του, και –πάνω απ’ όλα– να ανακαλύψει τη δική του φωνή. Γιατί μόνο αν ανακαλύψει το δικό του τραγούδι, θα μπορέσει να σώσει τους ωκεανούς… Διανομή από Rosebud.21. Διάρκεια: 91 λεπτά.