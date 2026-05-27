Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
(Σελήνη στον Σκορπιό – σε γέμιση)
Κριός
Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.
Ταύρος
Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.
Δίδυμοι
Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους
Καρκίνος
Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.
Λέων
Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…
Παρθένος
Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!
Ζυγός
Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…
Σκορπιός
Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα των αισθηματικών σας σχέσεων. Θα επιδιώξετε διαύγεια στην σχέση σας και συναισθηματική ασφάλεια για το μέλλον, κάτι που θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας. Ορισμένοι όμως θα αποζητήσετε περισσότερη ελευθερία ή θα στρέψετε την προσοχή σας σε κάτι εντελώς καινούργιο. Είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας οριστικά θολές ή αμφίβολες καταστάσεις στον τομέα των σχέσεων.
Τοξότης
Είναι μια δυναμική μέρα για σας, μια πέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ότι έχετε βάλει στόχο. Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ουράνια και εκφράζετε με πηγαίο τρόπο τον αυθεντικό σας εαυτό, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι γύρω σας. Ανοίγετε νέους δρόμους, διεκδικείτε, ίσως όμως και να ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον σήμερα…
Αιγόκερως
Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.
Υδροχόος
Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Ιχθείς
Η μέρα προσφέρεται να επενδύσετε σε επαφές και καινούργιες γνωριμίες. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα μέσα από την διεύρυνση του κοινωνικού σας κύκλου, και μέσα από τα πρόσωπα αυτά να λάβετε καινούργια ερεθίσματα. Οι νέες επαφές που θα διαμορφώσετε θα φέρουν μια αναγέννηση και ψυχική-συναισθηματική ευεξία στην ζωή σας.
