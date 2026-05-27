Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Παγωτά: Γιατί ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει ότι η ποσότητα είναι… μικρότερη

Παγωτά: Γιατί ο καταναλωτής δεν καταλαβα...

Παγωτά με… λιγότερο παγωτό

«Tσιμπάει» και άλλο η τιμή του παγωτού για τους λάτρεις της καλοκαιρινής, δροσερής απόλαυσης

Για το θέμα αυτό μιλά ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ,Απόστολος Ραυτόπουλος στο MEGA.

 «Για παράδειγμα, στο κυπελάκι παγωτό η ποσότητα μειώνεται από 1 έως 7 γραμμάρια και ο καταναλωτής δεν το καταλαβαίνει, καθώς δεν αλλάζουν τα αλλάζουν τα ml. Ο νόμος  λέει, ότι τα παγωτά θα πρέπει να είναι μόνο σε γραμμάρια και όχι σε ml .Και οι παγωτοβιομηχανίες έχουν βάλει τα ml, δηλαδή 1 λίτρο το οποίο αυτό μετατρέπεται είτε σε 450 γραμμάρια είτε σε 470 γραμμάρια είτε σε 550 γραμμάρια» σημειώνει ο κ. Ραυτόπουλος.

Η μείωση 1 γραμμαρίου στο παγωτό  για την πολυεθνική παγωτοβιομηχανία σημαίνει δισεκατ.  σε  όλο τον κόσμο που δίνει τα παγωτά, είπε. Ενδεικτικά ανέφερε πως, ένα ατομικό παγωτό μειώθηκε κατά 2 γραμμάρια πέρυσι, πρόπερσι κατά 5 γραμμάρια και τώρα κατά 3 γραμμάρια.

 ‘Ενα ατομικό παγωτό που κόστιζε πέρυσι πέρυσι 3 ευρώ, φέτος θα έχει 3,15  ευρώ με 3,30  ευρώ, ενώ ένα άλλο παγωτό που κόστιζε 3,50 πέρυσι, φέτος η τιμή πώλησης του θα είναι στα 4 ευρώ

Παγωτά με… λιγότερο παγωτό
Σύμφωνα με το MEGA, τα ml  στο παγωτό μένουν ίδια αλλά τα γραμμάρια μειώνονται. Παρότι η συσκευασία ενός παγωτού παραμένει στα 440ml, το καθαρό βάρος σε γραμμάρια μειώνεται σε αρκετούς κωδικούς παγωτών το 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ:

1) Παγωτό Κύπελλο με Αμύγδαλο

 Το 2025 ήταν στα 440ml / 299 γραμμάρια  (x8)
Το 2026 είναι στα 440ml / 297 γραμμάρια  (x8)
Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως των 2 γραμμαρίων

2) Παγωτό Κύπελλο Classic

Το 2025 ήταν στα 440ml / 297 γραμμάρια  (x8)
Φέτος είναι στα 440ml / 293 γραμμάρια (x8)
Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως 4 γραμμαρίων

3) Παγωτό Κύπελλο Caramel

Το 2025 ήταν στα 440ml / 311 γραμμάρια  (x8)
Το 2026 είναι στα 440ml / 310 γραμμάρια (x8)
Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως 1 γραμμαρίου

4) Παγωτό Κύπελλο White Cookie

Το 2025 ήταν στα 440ml / 305 γραμμάρια (x8)
Το 2026 είναι στα 440ml / 300γραμμάρια  (x8)
Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση 5 γραμμαρίων

Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει ίδια στα 440ml, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται — μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως «shrinkflation».

Ειδήσεις Τώρα

Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη

Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Παγωτό Τιμές
Ειδήσεις
Οικονομία
["\u03a0\u03b1\u03b3\u03c9\u03c4\u03cc","\u03a4\u03b9\u03bc\u03ad\u03c2"]
832546
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις