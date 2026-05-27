Παγωτά: Γιατί ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει ότι η ποσότητα είναι… μικρότερη

«Tσιμπάει» και άλλο η τιμή του παγωτού για τους λάτρεις της καλοκαιρινής, δροσερής απόλαυσης.

Για το θέμα αυτό μιλά ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ,Απόστολος Ραυτόπουλος στο MEGA.

«Για παράδειγμα, στο κυπελάκι παγωτό η ποσότητα μειώνεται από 1 έως 7 γραμμάρια και ο καταναλωτής δεν το καταλαβαίνει, καθώς δεν αλλάζουν τα αλλάζουν τα ml. Ο νόμος λέει, ότι τα παγωτά θα πρέπει να είναι μόνο σε γραμμάρια και όχι σε ml .Και οι παγωτοβιομηχανίες έχουν βάλει τα ml, δηλαδή 1 λίτρο το οποίο αυτό μετατρέπεται είτε σε 450 γραμμάρια είτε σε 470 γραμμάρια είτε σε 550 γραμμάρια» σημειώνει ο κ. Ραυτόπουλος.

Η μείωση 1 γραμμαρίου στο παγωτό για την πολυεθνική παγωτοβιομηχανία σημαίνει δισεκατ. σε όλο τον κόσμο που δίνει τα παγωτά, είπε. Ενδεικτικά ανέφερε πως, ένα ατομικό παγωτό μειώθηκε κατά 2 γραμμάρια πέρυσι, πρόπερσι κατά 5 γραμμάρια και τώρα κατά 3 γραμμάρια.

‘Ενα ατομικό παγωτό που κόστιζε πέρυσι πέρυσι 3 ευρώ, φέτος θα έχει 3,15 ευρώ με 3,30 ευρώ, ενώ ένα άλλο παγωτό που κόστιζε 3,50 πέρυσι, φέτος η τιμή πώλησης του θα είναι στα 4 ευρώ

Παγωτά με… λιγότερο παγωτό

Σύμφωνα με το MEGA, τα ml στο παγωτό μένουν ίδια αλλά τα γραμμάρια μειώνονται. Παρότι η συσκευασία ενός παγωτού παραμένει στα 440ml, το καθαρό βάρος σε γραμμάρια μειώνεται σε αρκετούς κωδικούς παγωτών το 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ:

1) Παγωτό Κύπελλο με Αμύγδαλο

Το 2025 ήταν στα 440ml / 299 γραμμάρια (x8)

Το 2026 είναι στα 440ml / 297 γραμμάρια (x8)

Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως των 2 γραμμαρίων

2) Παγωτό Κύπελλο Classic

Το 2025 ήταν στα 440ml / 297 γραμμάρια (x8)

Φέτος είναι στα 440ml / 293 γραμμάρια (x8)

Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως 4 γραμμαρίων

3) Παγωτό Κύπελλο Caramel

Το 2025 ήταν στα 440ml / 311 γραμμάρια (x8)

Το 2026 είναι στα 440ml / 310 γραμμάρια (x8)

Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση της τάξεως 1 γραμμαρίου

4) Παγωτό Κύπελλο White Cookie

Το 2025 ήταν στα 440ml / 305 γραμμάρια (x8)

Το 2026 είναι στα 440ml / 300γραμμάρια (x8)

Με άλλα λόγια καταγράφηκε μια μείωση 5 γραμμαρίων

Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει ίδια στα 440ml, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται — μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως «shrinkflation».