Ανησυχία κατοίκων για παραβατικότητα στον Κάτω Αλισσό- Τι ζήτησε ο Σύλλογος «Πείρος» από την Αστυνομία

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων «Πείρος», πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Τμήμα Ασφαλείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Θεοδόση Σαμπανιώτη, προκειμένου να του θέσει το σοβαρό ζήτημα παραβατικότητας και ναρκωτικών που παρατηρείται στην παραλία Κάτω Αλισσού.



"Συγκεκριμένα, εκφράστηκε η έντονη ανησυχία των κατοίκων για περιστατικά παραβατικότητας που καταγράφονται κυρίως τις βραδινές ώρες στην πλατεία της περιοχής, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, συγκεντρώνονται άτομα που προκαλούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών ουσιών" αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.



Και προσθέτει: "Ο Σύλλογος ζήτησε την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των κατοίκων, των οικογενειών και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία. Από την πλευρά του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεοδόσης Σαμπανιώτης διαβεβαίωσε ότι η Αστυνομία θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, με αυξημένους ελέγχους και βραδινές περιπολίες στην περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών".