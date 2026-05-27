Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Οι πρώτες διακοπές στα νησιά - Πόσο κοστίζει η διαμονή σε 13 δημοφιλείς προορισμούς

Συγκρατημένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καταγράφονται οι κρατήσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στα νησιά το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο του 2026, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, που περιλαμβάνονται σε έκθεση του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates, το σχετικό «πάγωμα» της δυναμικής στη νησιωτική Ελλάδα σχετίζεται τόσο με τα οικονομικά δεδομένα και τη συνολική αύξηση του κόστους μετακίνησης, όσο και με τη μείωση της δυναμικής των διαθέσιμων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να καταγράφεται σαφής τάση συγκράτησης των τιμών διαμονής σε αρκετούς μακρινούς νησιωτικούς προορισμούς, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου επιχειρούν να εξισορροπήσουν το αυξημένο συνολικό κόστος μετακίνησης και κυρίως των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων.

Ύδρα, Σπέτσες

Τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αργοσαρωνικού συνεχίζουν να αποτελούν βασικό προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής. Στην Ύδρα, με τα παραδοσιακά αρχοντικά και την απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 77%, ενώ στις Σπέτσες, με την έντονη κοσμοπολίτικη ταυτότητα και τις οργανωμένες παραλίες, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 63%. Το κόστος διαμονής ξεκινά από 512€ στην Ύδρα και από 518€ στις Σπέτσες.

Τήνος

Η Τήνος συνεχίζει να προσελκύει τόσο οικογένειες όσο και ταξιδιώτες που αναζητούν πιο αυθεντικές κυκλαδίτικες εμπειρίες. Το ποσοστό προ-κρατήσεων αγγίζει το 56%, ενώ το συνολικό κόστος διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις ξεκινά από 390€.

Σύρος - Ερμούπολη

Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων» παραμένει σταθερή επιλογή για σύντομες αποδράσεις, με τις προ-κρατήσεις να διαμορφώνονται στο 65%. Η νεοκλασική Ερμούπολη, αλλά και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί όπως ο Φοίνικας, συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον. Το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 247€ στην περιοχή Φοίνικας και από 347€ στην Ερμούπολη.

Κύθνος

Η Κύθνος, με τις κοντινές αποστάσεις από το λιμάνι του Λαυρίου και τις δεκάδες παραλίες της, συνεχίζει να αποτελεί εναλλακτική επιλογή για σύντομες αποδράσεις. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 52%, ενώ το κόστος μίσθωσης για 3 διανυκτερεύσεις ξεκινά από 424€.

Αίγινα

Η Αίγινα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς για τους κατοίκους της Αττικής. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 77%, ενώ το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 413€.

Μύκονος

Το «νησί των ανέμων» καταγράφει προ-κρατήσεις της τάξεως του 53% για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το κόστος μίσθωσης για 3 διανυκτερεύσεις ξεκινά από 359€ για κατοικία με 3 Υ/Δ στην περιοχή του Τούρλου, κατάλληλη να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Στην περιοχή του Ορνού το κόστος διαμορφώνεται από 605€ για κατοικία με πισίνα και 2 Υ/Δ.

Σαντορίνη

Η Σαντορίνη συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς. Οι προ-κρατήσεις διαμορφώνονται στο 67%, ενώ το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 309€ στο χωριό Καρτεράδος. Στην περιοχή της Μεσαριάς το κόστος διαμορφώνεται από 449€ για βίλα με 2 Υ/Δ, εκ των οποίων το ένα master, και ιδιωτική πισίνα.

Πάρος

Η Πάρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς προορισμούς των Κυκλάδων για οικογένειες και παρέες. Οι προ-κρατήσεις κινούνται στο 53%, ενώ το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 355€ για κατοικία με 3 Υ/Δ στον οικισμό Μώλος.

Νάξος

Η Νάξος, με τις μεγάλες παραλίες και τον οικογενειακό χαρακτήρα του νησιού, καταγράφει προ-κρατήσεις 56%. Το κόστος διαμονής ξεκινά από 324€ για κατοικία στην περιοχή Αγκίδια με ιδιωτική πισίνα.

Ζάκυνθος

Η Ζάκυνθος συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ιονίου. Οι προ-κρατήσεις διαμορφώνονται στο 50%, ενώ το κόστος διαμονής ξεκινά από 300€ για κατοικία με 2 Υ/Δ στην περιοχή Γαϊτάνι.

Κεφαλονιά

Η Κεφαλονιά, με το Φισκάρδο να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ιόνιο, καταγράφει προ-κρατήσεις της τάξεως του 60%. Το κόστος διαμονής ξεκινά από 332€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Λευκάδα

Η Λευκάδα συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα ζήτησης, ιδιαίτερα λόγω της εύκολης οδικής πρόσβασης. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 68%, ενώ το κόστος διαμονής ξεκινά από 363€.

