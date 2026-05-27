Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 3/6/2026

Ξεκίνησε τις προβολές του το μοναδικό θερινό σινεμά της περιοχής της Πάτρας για το φετινό καλοκαίρι, το σινέ Κάστρο στο Ρίο και όπως αναφέρει στη σελίδα του στο ιντερνετ, "ένα ακόμα καλοκαίρι, σας περιμένουμε να απολαύσουμε όλες τις νέες ταινίες της θερινής περιόδου".

Το σινέ Κάστρο στην "καρδιά" του Ρίου Πατρών με ιστορία από τις αρχές του '70, αναμένει και φέτος τους σινεφίλ με καλές ταινίες σ' ένα καταπράσινο περιβάλλον κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Τη διεύθυνση - διαχείριση του θερινού σινέ Κάστρο Ρίου έχει & φέτος η οικογένεια Κοτσαύτη.

Την πρώτη εναρκτήρια εβδομάδα προβολών (21-27/5) στο σινέ Κάστρο προβλήθηκε η ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ "Ο Διάβολος φοράει Prada 2" με την Μέριλ Στριπ έως & την Κυριακή και 25 με 27/5 στις 21.30 σειρά πήρε η μουσική, βιογραφική ταινία "Michael" σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά για τη ζωή του απόλυτου ποπ ειδώλου, του Μάικλ Τζάκσον με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζαφάρ Τζάκσον. Σημειωτέον πως το φιλμ "Michael" έχει σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία με τις παγκόσμιες εισπράξεις ήδη να έχουν προσεγγίσει τα 800 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας έχει κόψει μέχρι στιγμής πάνω από 200.000 εισιτήρια.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα προβολών που μας εστάλη, από την Πέμπτη 28/5 έως και την Τετάρτη 3/6/2026 με ώρα έναρξης 21:30 θα παίζεται η ταινία «Οι Κρίστοφερ-The Christophers» που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 28/5 σε διανομή Σπέντζος Φιλμ.

Διάρκεια:100 λεπτά

Κατηγορία: Δραμεντί

Σκηνοθεσία: Steven Soderbergh (Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας το 2000 για το φιλμ "Traffic").

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ian McKellen, James Corden, Michaela Coel, Jessica Gunning.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης Steven Soderbergh επιστρέφει με μία απολαυστική ταινία χαρακτήρων, Οι Κρίστοφερ: μια πνευματώδη, σκοτεινά κωμική ιστορία γύρω από την τέχνη, την οικογένεια και την απληστία, όπου ένα μικρό σχέδιο παραχάραξης μετατρέπεται σε επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Toronto στον Καναδά.



Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη (Ian McKellen) προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο (Michaela Coel) για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ώστε να εξασφαλίσουν κληρονομιά όταν εκείνος πεθάνει.



Ο Julian Sklar (Ian McKellen) υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop art σκηνής των ’60s και ’70s, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Τα δύο αποξενωμένα παιδιά του (James Corden, Jessica Gunning), απελπισμένα να εξασφαλίσουν μια κληρονομιά, προσλαμβάνουν τη Lori, συντηρήτρια έργων τέχνης και πρώην πλαστογράφο (Michaela Coel), για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός και να αποκτήσει πρόσβαση σε οκτώ ανολοκλήρωτους πίνακες, που ονομάζονται ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, τους οποίος ο Julian έχει θαμμένους στην αποθήκη.

Σκοπός της είναι να τους ολοκληρώσει, να τους επιστρέψει κρυφά στη θέση τους και να «ανακαλυφθούν» μετά τον θάνατό του.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765.

www.cinekastro.wordpress.com

Δίνεται & η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου μέσω της σελίδας του σινέ Κάστρο Ρίο ή της σελίδας http://www.viva.gr