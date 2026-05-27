Μέχρι το 2033 όλοι με νέο δίπλωμα οδήγησης τύπου κάρτας

Υπό το πρίσμα ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου που αφορά την οδική ασφάλεια, οι Βρυξέλλες προάγουν τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης που πρέπει να είναι τυποποιημένη και έγκυρη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να έχει άμεσο αντίκτυπο στη σύγχρονη κοινωνία, η Ευρώπη αναμένεται να υποδεχθεί την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής άδειας οδήγησης έως το 2030, επιτυγχάνοντας ουσιαστική ομοιομορφία στους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

Κλειδί για την εφαρμογή αυτής της νέας άδειας οδήγησης είναι το EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), ένα ψηφιακό πορτοφόλι που εκτός από την άδεια οδήγησης, θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους, την εθνική τους ταυτότητα και διάφορα άλλα έγγραφα.

Το αρχικό σχέδιο ήταν να καταργηθούν πλήρως οι φυσικές μορφές και να επιλεγεί ένα ψηφιακό έγγραφο που θα μπορούσε να μεταφερθεί σε κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συσκευή.

Ωστόσο κάτι τέτοιο πιθανότατα δε θα συμβεί καθώς ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε μια ενιαία ψηφιακή μορφή, γεγονός που έχει επιτρέψει προσωρινές εξαιρέσεις για ορισμένες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή άδεια οδήγησης θα γίνει πραγματικότητα με μια προοδευτική και υποχρεωτική εφαρμογή έως το 2030, έτος κατά το οποίο όλοι οι οδηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν.

Η άδεια οδήγησης θα είναι ένα από τα πρώτα διαθέσιμα έγγραφα που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην εφαρμογή και παρόλο που σε εθνικό επίπεδο έχουμε ήδη την ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov Wallet, το συγκεκριμένο έγγραφο θα είναι εντελώς διαφορετικό.

