Συνεργασία της ΕΟΕ με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) υπέγραψαν την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας την Τρίτη 26 Μαϊου στην έδρα της Ε.Ο.Ε.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, ενώ την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Ίσιδωρος Κούβελος. Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου παραβρέθηκε και ο Προέδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κος Χαρίλαος Τσολάκης.

Η ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπει τη συνολική παροχή οκτώ Πλήρων (8) Υποτροφιών σε φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, «Διοίκηση Αθλητισμού» (ΔΑΘ) το οποίο και προσφέρεται από το Ε.Α.Π. από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δικαιούχοι των υποτροφιών δύναται να είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας ή είναι μέλη αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων, καθώς και αθλητικών φορέων που επιβλέπονται από την Ε.Ο.Ε. ή έχουν παρεμφερείς αρμοδιότητες με αυτή (όπως αθλητές, διοικητικό προσωπικό). Οι δυνητικά δικαιούχοι των υποτροφιών πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πρόγραμμα, στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων που ορίζονται από το Ε.Α.Π.

Στο πλαίσιο μιας ήδη επιτυχημένης συνεργασίας, οι δύο πλευρές διευρύνουν τις προοπτικές εξειδίκευσης στο αντικείμενο του ελληνικού αθλητισμού με σκοπό την παραγωγή καλύτερου έργου προς όφελός του και παρέχοντας κυρίως στους αθλητές τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την πορεία τους και να εξελιχθούν στον επαγγελματικό τομέα.