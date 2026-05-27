Καλάβρυτα- Θανάσης Παπαδόπουλος: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους υποψηφίους των Πανελληνίων

Σε μήνυμα του, με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων την προσεχή Παρασκευή, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος, αναφέρει τα εξής:

«Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία σ’ όλα τα παιδιά μας που τις επόμενες μέρες θα πάρουν μέρος στην δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μια δοκιμασία με ιδιαίτερη βαρύτητα μεν όχι όμως η καθοριστικότερη ή η πιο αποφασιστική για τον δρόμο που θ’ ακολουθήσουν στο μέλλον.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές και είναι αλήθεια. Οι Πανελλήνιες δεν είναι η κατάληξη μιας διαδρομής, είναι ένας σταθμός απ’ τους πολλούς που προσδιορίζουν την μορφωτική, επιστημονική ή επαγγελματική εξέλιξη και καταξίωση ενός νέου ανθρώπου.

Κάθε δοκιμασία απαιτεί καθαρό μυαλό, αισιοδοξία, πίστη στις δυνάμεις και τις δυνατότητες μας, καλή προετοιμασία και προ παντός όχι άγχος. Το ίδιο και οι Πανελλήνιες.

Άλλωστε, από μόνη της η συμμετοχή στις Εξετάσεις είναι μια κατάκτηση και μια επιτυχία για τα παιδιά που κατάφεραν με μόχθο, με αφοσίωση, με συστηματική προσπάθεια και προσήλωση στο στόχο να φτάσουν ως εδώ. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτή την επιτυχία. Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς και στους καθηγητές τους οι οποίοι στάθηκαν και στέκονται δίπλα και υποστηρικτικά στα παιδιά σ’ αυτή την απαιτητική περίοδο.

Και πάλι, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους που μπαίνουν στη δοκιμασία των Πανελληνίων.

Με την ευχή κάθε προσδοκία τους να εκπληρωθεί και κάθε στόχος τους να επιτευχθεί».