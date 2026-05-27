Στην «κόλαση» της Πάτρας

Αίσθηση έκανε ο Δήμαρχος Πατρέων όταν σε μια αποστροφή του λόγου του, σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας μαρίνας στο κομμάτι του λιμένα που διαχειρίζεται ο ΟΛΠΑ, ανέφερε: «Όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις να ξέρουν ότι θα έχουν κόλαση!». Ειπώθηκαν πολλά για το θέμα από δημοσιογράφους, εντός και εκτός Πατρών και από την αντιπολίτευση. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι η σιωπή αυτών που ουσιαστικά πρόκειται να θιγούν περισσότερο από αυτή την ιδεοληπτική στάση του δημάρχου της πόλης απέναντι στις επενδύσεις!

Ποιοι είναι αυτοί; Μα φυσικά οι επαγγελματίες της πόλης με πρώτη – πρώτη την εστίαση… ακολούθως οι ξενοδόχοι, οι έμποροι, οι οδηγοί ταξί και η λίστα δεν τελειώνει εκεί. Αν μέσα από τις επενδύσεις αυτές οι επαγγελματίες της πόλης αυξήσουν το εισόδημα τους, τα επακόλουθα θα είναι θετικά προφανώς και για τους υπόλοιπους δημότες της Πάτρας, τα μπακάλικα, τις υπηρεσίες, τους τεχνίτες και πάλι η λίστα είναι ατελείωτη. Έπρεπε η πόλη να έχει δημιουργήσει χαμό, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να κηρύξει μονομερή πόλεμο στην ανάπτυξη; Ποιος του έδωσε τέτοια εντολή; Η απορία μου, λοιπόν, είναι εύλογη: Που είναι ο επαγγελματικός κόσμος της Πάτρας; Δέχονται οι φορείς (επιμελητήρια, σύλλογοι, συνδικαλιστικά όργανα κ.α.) να καταφέρεται έτσι ο πρώτος πολίτης της πόλης εναντίον των ιδιωτικών επενδύσεων; Τον στηρίζουν; Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ανθρώπων τους; Που είναι το Εργατικό Κέντρο (ρητορική η ερώτηση γιατί ξέρουμε που ανήκει);

Εξαιρώντας το γεγονός πως απειλεί τον ΟΛΠΑ για κομμάτι που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του δήμου, καταλαβαίνουμε πως το σκεπτικό του είναι το ίδιο και για το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει σαφώς πει ότι στα σχέδια του δεν χωράνε ιδιωτικές επενδύσεις τύπου εστίασης σε όλα αυτά τα χιλιόμετρα παραλίας. Αλήθεια, που υπάρχει στον κόσμο τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο όπου δεν υπάρχει ένα μέρος να πεις έναν καφέ; Δημόσιο ή ιδιωτικό δεν έχει σημασία… αν θέλει ας ανοίξει δημοτικό κατάστημα! Θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα δημοτικό ενυδρείο, όπως έχουν τόσες πόλεις, ένα ναυτικό μουσείο κ.α. η λίστα είναι και πάλι ατελείωτη. Η φαντασία τους τελειώνει σε χώρο περίπατου, ποδηλάτου και αθλοπαιδιών. Αλλά, 12 χρόνια τώρα μόνο χώρους παρκαρίσματος έχουμε δει, οπότε πριν γίνει εμπόδιο σε άλλους καλό θα είναι να δείξει και λίγο έργο ο ίδιος.

Επίσης, πότε αποφασίσαμε ότι οι επενδύσεις σε μια πόλη είναι ανεξάρτητες από την ανεργία που την μαστίζει; Στηρίζει ο δήμος τους ανέργους στα λόγια, αλλά άμα κάποιος θέλει να ανοίξει καμιά δουλειά στην πόλη αυτή, του υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τη ζωή του κόλαση! Προφανώς η κομμουνιστική αρχή της πόλης πιστεύει ότι μέχρι η κυβέρνηση να γίνει σοσιαλιστική και να εξασφαλίσει δουλειές και μισθό για όλους, δεν χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις…. Και καλά κάνει, αυτή είναι η ιδεολογία τους, με αυτή ψηφίστηκαν!

Ο λαός της Πάτρας έχει, όμως, καταλάβει πόσο επιβλαβής είναι αυτή η πολιτική για τους ίδιους και για τα παιδιά τους; Νομίζω πως όχι, έχουν υποτιμήσει τον κίνδυνο για το μέλλον τους που ενέχουν τα χρόνια που περνούν και χάνονται! Οι «κακοί» επενδυτές ουδόλως ενδιαφέρονται για το αν μια πόλη δεν θέλει τα κεφάλαιά τους… δεν τα θέλει αυτή, τα θέλει η δίπλα! Όποιος επιθυμεί να ανοίξει μια δουλειά, κάπου θα το κάνει και καθόλου δεν ενδιαφέρεται για το «γαλατικό χωριό» της Πάτρας. Είμαστε η πόλη που δια του δημάρχου της λειτουργούμε σα να έχουμε βρει τον σοσιαλιστικό παράδεισο σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον γύρω μας. Και αν δεν αλλάξει το περιβάλλον αυτό, «κακό για το περιβάλλον»!

Τα έχουν πει, όμως, άλλοι πριν από εμένα… «μας ψηφίζουν οι φτωχοί και οι κατατρεγμένοι, ας δημιουργήσουμε περισσότερους».