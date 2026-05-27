ΠΔΕ: Δράσεις για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρομά εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

"Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων" αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση.

"Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης παιδιών Ρομά εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με δικαιούχους τους Δήμους Πατρέων, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ήλιδας" προσθέτει.

Και συμπληρώνει: "Οι παρεμβάσεις αφορούν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την ενίσχυση νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων Ρομά, με στόχο την υποστήριξη της παιδικής ανάπτυξης, της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Στο πλαίσιο των έργων προβλέπεται η υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, τα οποία θα λειτουργούν σε σταθερή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των πράξεων και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, καλλιτεχνικής έκφρασης, άθλησης και ανάπτυξης κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ομάδες παιχνιδιού και προσχολικής αγωγής για νήπια ηλικίας 2 έως 4 ετών, ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής γονέων, με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού περιβάλλοντος και τη στήριξη της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διοργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων και σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης με την κοινότητα, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη των παιδιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται σε 1.3 εκ ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου είναι τρία χρόνια.

Με τις νέες αυτές παρεμβάσεις, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει έμπρακτα πολιτικές κοινωνικής ένταξης, ίσων ευκαιριών και προστασίας των παιδιών, δημιουργώντας προϋποθέσεις ουσιαστικής συμμετοχής για τις κοινότητες Ρομά στην περιοχή".