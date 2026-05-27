Πρόσκληση σε νέους και νέες στον διαγωνισμό βίντεο "Ο Ήρωας της Γειτονιάς: Μικρές Πράξεις, Μεγάλος Αντίκτυπος"

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί μαθητές, μαθήτριες και νέους/νέες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο με τίτλο «Ο Ήρωας της Γειτονιάς: Μικρές Πράξεις, Μεγάλος Αντίκτυπος».

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας έως δύο (2) λεπτών, μέσα από το οποίο θα αναδείξουν έναν «Ήρωα της Γειτονιάς»: ένα πρόσωπο ή μια ομάδα που, μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές καθημερινές πράξεις, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πράσινη μετάβαση. Το βίντεο μπορεί να παρουσιάζει δράσεις που σχετίζονται με τη μείωση αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, τη βιώσιμη κατανάλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού, καθώς και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τη δύναμη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια μακρινή έννοια. Ξεκινά από τη γειτονιά, το σχολείο, την οικογένεια, την καθημερινή επιλογή.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

· μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου

· νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 25 ετών,

· ατομικά ή σε ομάδες έως 4 άτομα.

Για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα βίντεο θα πρέπει να έχουν διάρκεια έως 2 λεπτά, να υποβάλλονται σε μορφή MP4 και να είναι στην ελληνική γλώσσα. Το έργο πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των συμμετεχόντων. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή συμμετοχών ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59. Η παρουσίαση των επιλεγμένων βίντεο και η ανακήρυξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιουνίου 2026.

Στους νικητές θα απονεμηθούν συμβολικά βραβεία/δώρα, και συγκεκριμένα δύο τάμπλετ.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση:

1. τη συνάφεια με το θέμα,

2. τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία,

3. τη σαφήνεια και τη δύναμη του μηνύματος,

4. τη δυνατότητα κοινωνικού αντίκτυπου.

Τρόπος υποβολής

Οι συμμετοχές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται: ονοματεπώνυμο ή ονομασία ομάδας, ηλικία και σχολείο, εφόσον υπάρχει, στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή της ιδέας, έως 100 λέξεις.

Δημοσιότητα και αξιοποίηση έργων

Τα επιλεγμένα βίντεο δύνανται να προβληθούν στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποκλειστικά για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο, αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης και παραχωρούν στο Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το δικαίωμα μη εμπορικής προβολής και δημοσιοποίησης του υλικού για ενημερωτικούς σκοπούς. Θα τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ιδέες, εικόνες και πρόσωπα. Ίσως ο επόμενος “Ήρωας της Γειτονιάς” να βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας.