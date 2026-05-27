Πάτρα: Με επιτυχία το πρώτο ψηφιακό συνέδριο του έργου DigiWest

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, το πρώτο ψηφιακό συνέδριο του έργου DigiWest, με τίτλο «Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακή Ανάπτυξη για τις Επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας».

Το πρώτο αυτό ψηφιακό συνέδριο, έθεσε στο επίκεντρο τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας τον ρόλο της καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, του eCommerce και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής προοπτικής των τοπικών επιχειρήσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι θεσμικών και επιμελητηριακών φορέων, ειδικοί της ψηφιακής οικονομίας και επαγγελματίες της αγοράς, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας, DigiWest – Press Conference, παρουσιάστηκαν οι βασικές παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και η έως τώρα συμβολή του στην επιχειρηματικότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Η ενότητα περιλάμβανε την παρουσίαση του έργου από την Αναστασία Πυργάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον Δημήτρη Άσπρο, Εκπρόσωπο της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών και CEO της DataConsultants, και τον Θεόδωρο Τσούμπελη, CEO της Dynacomp.

Ακολούθησε η παρουσίαση καλών πρακτικών από ωφελούμενες επιχειρήσεις του Κόμβου Ψηφιακού Μετασχηματισμού DigiWest. Οι επιχειρήσεις παρουσίασαν παραδείγματα υιοθέτησης και εφαρμογής δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας πώς η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας, της προβολής και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στη συνέχεια, μέσα από τη θεματική ενότητα «Επιχειρηματικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη», η οποία φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου RegionalGrowthConference 2026, αναδείχθηκε ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σύγχρονες ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις επιχειρήσεις-μέλη τους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων AI για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της τουριστικής ανάπτυξης.

Στην ενότητα συμμετείχαν ο Βασίλης Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της KNOWLEDGE AE, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Θεόδωρος Λουλούδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Κώστας Λεβέντης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, ο Παναγιώτης Τσιχριτζής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και ο Διονύσιος Χαράλαμπος Καλαματιανός, Βουλευτής Ηλείας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Απόστολος Αναστασόπουλος από την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η τελευταία ενότητα, με τίτλο «From Local to Global», επικεντρώθηκε στο πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν scale μέσω του eCommerce με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ανάλυση δεδομένων, τα εργαλεία αυτοματοποίησης και οι λύσεις AI για την επέκταση των επιχειρήσεων από την τοπική αγορά σε ευρύτερα, ακόμη και διεθνή, επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γεώργιος Γεωργιόπουλος, COO της SatoriAnalytics, ο Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, Founder της Apifon, ο Χάρης Τάκας, General Manager της efood, η Κατερίνα Σουρούνη, NationalTechnologyOfficer της Microsoft, και ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Digital Operations AI Director της Sleed. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτριος Θεοφάνους, Managing Director της eTURN.

Το πρώτο ψηφιακό συνέδριο του έργου DigiWest όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ανέδειξε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια άμεση και πρακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και εξωστρεφείς. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ψηφιακών εργαλείων και του eCommerce μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε τομείς όπως η οργάνωση, η παραγωγικότητα, η προβολή, οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών και η διεύρυνση αγορών.

Το έργο «DigiWest –Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

*Το ψηφιακό συνέδριο «Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακή Ανάπτυξη για τις Επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.