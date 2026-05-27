Χολαργός: «Με ζήλευε παθολογικά»- Φέρεται να είπε η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της οικογενειακής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Ξανθίππου στον Χολαργό, με πρωταγωνίστρια μια 53χρονη γιατρό, η οποία τραυματίστηκε από τα πυρά του 57χρονου συζύγου της, προτού εκείνος βάλει τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, που νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, φέρεται να έδωσε την πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, περιγράφοντας —σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής "Αποκαλύψεις"- ένα γάμο γεμάτο εντάσεις και ακραία ζήλεια.

«Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τη ζήλεια του. Οι καυγάδες μας γίνονταν όλο και πιο συχνοί», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς η 53χρονη, επιχειρώντας να περιγράψει το κλίμα που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν υπήρχαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που δεν είχαν ποτέ καταγγελθεί, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ήταν αυτό που οδήγησε τον 57χρονο απόστρατο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας στην αιματηρή επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 57χρονος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι μέσα στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμεναν για περίπου 25 χρόνια. Αμέσως μετά, ανέβηκε στο σπίτι και αυτοπυροβολήθηκε. Οι πυροβολισμοί αναστάτωσαν τη γειτονιά, με κατοίκους να ακούν τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και να ειδοποιούν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο παρείχαν κρίσιμες πρώτες βοήθειες στη 53χρονη, εφαρμόζοντας τουρνικέ στο τραυματισμένο της πόδι, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου εργάζεται ως γιατρός, με τους συναδέλφους της να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της.

Δίπλα στη σορό του 57χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τόσο στον τραυματισμό της συζύγου του όσο και στην αυτοχειρία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούνταν με τη σκοποβολή και διέθετε νόμιμα όπλα.