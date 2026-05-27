Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στο «Πεπανός»

Υπεύθυνος ο Χρήστος Παπαρροδόπουλος
'Ενα ΟΡΑΜΑ υπάρχει παράλληλα με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, να δημιουργηθούν συνθήκες με παραδείγματα και εφαρμογές ώστε στα μεγαλύτερα και εκεί που είναι εφικτό σε υποδομές και πόρους γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και κλειστά ομαδικών sports να δημιουργηθούν για μόνιμη χρήση για το σκοπό αυτό «sensory rooms» (αισθητηριακά δωμάτια) και «sensory suite services», για θεατές με παιδάκια στο φάσμα του αυτισμού.
Η Αχαΐα είναι μέρος του προγράμματος στο Κολυμβητήριο «Α. Πεπανόσ»
Ο Xρήςτος Παπαρροδόπουλος επικεφαλής και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει.
Το Sensory Room είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος, ηχομονωμένος χώρος με φίμε/μονόδρομο υαλοπίνακα, που επιτρέπει σε παιδιά (ηλικίας 5-12 ετών) και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, της ΔΕΠΥ ή με νοητικές αναπηρίες να παρακολουθούν τους αγώνες σε ένα ήρεμο περιβάλλον, μακριά από τον θόρυβο και την ένταση της κερκίδας.
Εξοπλισμός & Διαμόρφωση: Η αίθουσα διαθέτει ειδική διαχείριση φωτισμού και ήχου, χαλαρωτικές εικόνες, καθώς και μικρά σκαμνάκια και παιχνίδια προσαρμοσμένα στις αισθητηριακές ανάγκες των παιδιών. Υπάρχει επίσης ειδικό πάτωμα όπου οι επισκέπτες εισέρχονται χωρίς παπούτσια, επιτρέποντάς τους να καθίσουν ή να ξαπλώσουν.
Στόχος: Η σταδιακή εξοικείωση με την ατμόσφαιρα του αγώνα, ώστε οι χρήστες να αισθανθούν μελλοντικά έτοιμοι για την κερκίδα.
Λειτουργία: Τη διαχείριση έχει ο σύλλογος «Κότινος Α Σ ΑμεΑ». Η αίθουσα φιλοξενεί έως δύο οικογένειες ανά αγώνα (μέγιστη χωρητικότητα 4 άτομα), με κρατήσεις που γίνονται έως και 3 ημέρες πριν.
