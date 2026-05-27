Ημερίδα ενημέρωσης για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο "Έρευνες που εμπνέουν, γνώσεις που μεταμορφώνουν" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-5-2026 από τις 10.00 έως τις 16:00, στην Αίθουσα ΙΙ.9 και στο φουαγέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Με τη συμμετοχή των τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής & των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10.00-10.30 Προσέλευση

10.30- 10.50 Σύντομοι Χαιρετισμοί

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων,

Πρόεδρος Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ιατρικής,

Πρόεδρος Φαρμακευτικής, Αντιπρόεδρος Φαρμακευτικής

10.50-11.05



ΠΜΣ Νανοφάρμακα (Nanomed) -Kαθηγήτρια Σ. Αντιμησιάρη, Τμήμα Φαρμακευτικής, Συντονίστρια ΠΜΣ για το Π. Πατρών

11.05-11.20 ΠΜΣ Εξατομικευμένη Ιατρική - Επ. Καθηγήτρια Ζ.-Μ. Κεφαλοπούλου, Τμήμα Ιατρικής

11.20-11.30 ΠΜΣ Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων - Καθηγητής Σ. Τοπούζης, Τμήμα Φαρμακευτικής, Δντης ΠΜΣ

11.30-11.35 Τελειόφοιτος ΠΜΣ Ανδρέας Καραδήμας, Χημικός

11.35-11.45 ΠΜΣ Κοσμητολογία-Παρασκευή και αξιολόγηση καλλυντικών προϊόντων - Α. Καθηγήτρια Σ.-Μ. Χατζηαντωνίου, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αν. Δντρια ΠΜΣ

11.45-11.50 Απόφοιτη ΠΜΣ Χρυσή Χαΐκάλη, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Φαρμακευτικής

11.50-12.10 Coffee Break.

12.10-12.20 ΠΜΣ Bιοϊατρικές Επιστήμες Καθηγήτρια A. Mουζάκη, Τμήμα Ιατρικής, Δντρια ΠΜΣ

12.20-12.25 Φοιτήτρια ΠΜΣ Αικατερίνη Ρασπίτσου

12.25-12.40 ΠΜΣ Cell and Gene Therapies Ξένη Μπελή, Υποψήφια διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής Απόφοιτη ΠΜΣ



12.40-12.50 ΠΜΣ Δημόσια Υγεία Καθηγητής Α. Βανταράκης, Τμήμα Ιατρικής, Δντης ΠΜΣ

12.50-12.55 Απόφοιτοι ΠΜΣ



Μίχου Ιωάννα, Δ/ντρια Νοσηλυετικής Υπηρεσίας ΠΓΝΠ,

Δημητρακοπούλου Μαρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής υπηρεσίας ΠΓΝΠ

12.55-13.05 ΠΜΣ Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική Καθηγητής Γ. Σακελλαρόπουλος, Τμήμα Ιατρικής, Δντης ΠΜΣ

13.05-13.10 Απόφοιτος ΠΜΣ Ελευθερία Τακτικού, Φυσικός Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ΠΓΝΠ

13.10-13.30 Συμπεράσματα-Κατευθύνσεις



Καθηγητής Κ. Σταθόπουλος, Κοσμήτορας ΣΕΥ



13.30-14.00 Eλαφρύ Γεύμα

14.00-14.30 Ενημέρωση των φοιτητών P2P - Q&A – Ενημερωτικά stands

14.30-15.30 Kλειστή συνάντηση των Δ/ντριών- Δ/ντων για την καταγραφή συμπερασμάτων

15.30 Λήξη της Ημερίδας.