Την Παρασκευή 29.5.2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Ημερίδα ενημέρωσης για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο "Έρευνες που εμπνέουν, γνώσεις που μεταμορφώνουν" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-5-2026 από τις 10.00 έως τις 16:00, στην Αίθουσα ΙΙ.9 και στο φουαγέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.
Με τη συμμετοχή των τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής & των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
10.00-10.30 Προσέλευση
10.30- 10.50 Σύντομοι Χαιρετισμοί
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων,
Πρόεδρος Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ιατρικής,
Πρόεδρος Φαρμακευτικής, Αντιπρόεδρος Φαρμακευτικής
10.50-11.05
ΠΜΣ Νανοφάρμακα (Nanomed) -Kαθηγήτρια Σ. Αντιμησιάρη, Τμήμα Φαρμακευτικής, Συντονίστρια ΠΜΣ για το Π. Πατρών
11.05-11.20 ΠΜΣ Εξατομικευμένη Ιατρική - Επ. Καθηγήτρια Ζ.-Μ. Κεφαλοπούλου, Τμήμα Ιατρικής
11.20-11.30 ΠΜΣ Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων - Καθηγητής Σ. Τοπούζης, Τμήμα Φαρμακευτικής, Δντης ΠΜΣ
11.30-11.35 Τελειόφοιτος ΠΜΣ Ανδρέας Καραδήμας, Χημικός
11.35-11.45 ΠΜΣ Κοσμητολογία-Παρασκευή και αξιολόγηση καλλυντικών προϊόντων - Α. Καθηγήτρια Σ.-Μ. Χατζηαντωνίου, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αν. Δντρια ΠΜΣ
11.45-11.50 Απόφοιτη ΠΜΣ Χρυσή Χαΐκάλη, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Φαρμακευτικής
11.50-12.10 Coffee Break.
12.10-12.20 ΠΜΣ Bιοϊατρικές Επιστήμες Καθηγήτρια A. Mουζάκη, Τμήμα Ιατρικής, Δντρια ΠΜΣ
12.20-12.25 Φοιτήτρια ΠΜΣ Αικατερίνη Ρασπίτσου
12.25-12.40 ΠΜΣ Cell and Gene Therapies Ξένη Μπελή, Υποψήφια διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής Απόφοιτη ΠΜΣ
12.40-12.50 ΠΜΣ Δημόσια Υγεία Καθηγητής Α. Βανταράκης, Τμήμα Ιατρικής, Δντης ΠΜΣ
12.50-12.55 Απόφοιτοι ΠΜΣ
Μίχου Ιωάννα, Δ/ντρια Νοσηλυετικής Υπηρεσίας ΠΓΝΠ,
Δημητρακοπούλου Μαρία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής υπηρεσίας ΠΓΝΠ
12.55-13.05 ΠΜΣ Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική Καθηγητής Γ. Σακελλαρόπουλος, Τμήμα Ιατρικής, Δντης ΠΜΣ
13.05-13.10 Απόφοιτος ΠΜΣ Ελευθερία Τακτικού, Φυσικός Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ΠΓΝΠ
13.10-13.30 Συμπεράσματα-Κατευθύνσεις
Καθηγητής Κ. Σταθόπουλος, Κοσμήτορας ΣΕΥ
13.30-14.00 Eλαφρύ Γεύμα
14.00-14.30 Ενημέρωση των φοιτητών P2P - Q&A – Ενημερωτικά stands
14.30-15.30 Kλειστή συνάντηση των Δ/ντριών- Δ/ντων για την καταγραφή συμπερασμάτων
15.30 Λήξη της Ημερίδας.
