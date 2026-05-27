Ανδρέας Κατσανιώτης: Στο κόκκινο η παραβατικότητα από συγκεκριμένες ομάδες Ρομά στον Ριγανόκαμπο- Να εφαρμοστούν τώρα οι δεσμεύσεις για μόνιμη αστυνόμευση

«Η παραβατικότητα από συγκεκριμένες ομάδες Ρομά στον Ριγανόκαμπο έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι κάτοικοι δεν ζητούν υπερβολές. Ζητούν να μπορούν να ζουν με ασφάλεια στις γειτονιές τους. Το ζήτημα δεν είναι ο κοινωνικός στιγματισμός μιας κοινότητας. Είναι η προστασία των πολιτών, η εφαρμογή του νόμου και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας», δήλωσε ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, με αφορμή την κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η κατάσταση στον Ριγανόκαμπο προκαλεί έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία στους κατοίκους, στους επαγγελματίες και στις οικογένειες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών, διαρρήξεων, απειλών, επιθέσεων, διακίνησης ναρκωτικών, ρευματοκλοπών και γενικότερης ανομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο σε βάρος γυναίκας στον Ριγανόκαμπο, το οποίο επανέφερε με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των κατοίκων και της ανάγκης σταθερής παρουσίας της Πολιτείας.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση τονίζεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συνεχή και επαναλαμβανόμενη παραβατική δραστηριότητα, με εμπλοκή συγκεκριμένων ομάδων Ρομά, γεγονός που έχει δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας. Ο Βουλευτής Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνει με σοβαρότητα, χωρίς γενικεύσεις, αλλά και χωρίς αποσιώπηση της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες.

Ο κ. Κατσανιώτης υπενθυμίζει ότι κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δημόσιες δεσμεύσεις από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Αχαΐα και ειδικότερα για μόνιμη αστυνομική παρουσία στον Ριγανόκαμπο. Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι κάτοικοι εξακολουθούν να δηλώνουν ότι η υπάρχουσα παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., παρά την προσπάθεια των στελεχών της, δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και μόνιμα το πρόβλημα.

Στην ίδια παρέμβαση τίθεται επίσης το ζήτημα της παραβατικότητας σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, όπως στην περιοχή του Αιγίου και την ευρύτερη Αιγιάλεια, καθώς και στη Δυτική Αχαΐα, όπου πολίτες και επαγγελματίες κάνουν λόγο για αντίστοιχα περιστατικά και αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας.

Ο κ. Κατσανιώτης ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει:

Πρώτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στον Ριγανόκαμπο, σε συνέχεια των δεσμεύσεων για μόνιμη αστυνομική παρουσία.

Δεύτερον, εάν προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή, με σταθερές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενίσχυση με προσωπικό, ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Τρίτον, ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση αντίστοιχων παραβατικών συμπεριφορών στην περιοχή του Αιγίου, την ευρύτερη Αιγιάλεια και τη Δυτική Αχαΐα.

Ο Βουλευτής Αχαΐας τονίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι προνόμιο, αλλά βασική υποχρέωση της Πολιτείας, και ζητά να υπάρξει μόνιμο σχέδιο, σταθερή αστυνομική παρουσία, ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

«Στον Ριγανόκαμπο υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μόνιμη αστυνομική παρουσία. Το ερώτημα σήμερα είναι απλό: τι έχει εφαρμοστεί στην πράξη και ποιο είναι το επόμενο βήμα; Η Αχαΐα χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο αστυνόμευσης και πρόληψης. Όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις μετά από κάθε νέο περιστατικό», καταλήγει ο κ. Κατσανιώτης.