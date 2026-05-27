Δίκη για τα Τέμπη: Οι ενστάσεις των κατηγορουμένων και η ένταση στην αίθουσα

Μετά από διακοπή ενός μήνα, λόγω των απαραίτητων εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, με βασικό αντικείμενο τις ενστάσεις που τέθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Ενστάσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, αμφισβήτησαν τη συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και του Σωματείου Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Παράλληλα, υπέβαλαν αντιρρήσεις και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν σχετικά με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Επιπλέον, ένσταση κατατέθηκε και κατά της παράστασης του ελληνικού Δημοσίου από τους κατηγορούμενους σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και από τον τότε προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση παράστασης του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων.

Αντίθετα, δεν διατυπώθηκε καμία ένσταση από πλευράς κατηγορουμένων για τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι κατηγορίες και οι 36 κατηγορούμενοι

Συνολικά, στην υπόθεση κατηγορούνται 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και με πράξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, οι οποίες –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– μπορούσαν να προκαλέσουν κοινό κίνδυνο και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς και απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο, επίσης κατά συρροή, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται επιπλέον για παράβαση καθήκοντος.

Ένταση στην αίθουσα

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, σημειώθηκε ένταση στην αίθουσα όταν συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν σε αναφορά συνηγόρου υπεράσπισης της πρώην προέδρου της ΡΑΣ στο βιογραφικό της εντολέως του.

Ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φώναξε: «Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

Η πρόεδρος της έδρας παρενέβη, επισημαίνοντας ότι όσοι συγγενείς διακόπτουν τη διαδικασία με φωνές θα απομακρύνονται από την αίθουσα.

Τι αναμένεται στην επόμενη δικάσιμο

Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποσαφηνιστεί η σειρά των τοποθετήσεων επί των ενστάσεων. Θα αποφασιστεί αν θα προηγηθεί η πρόταση της εισαγγελέως για τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων ή αν πρώτο λόγο θα έχουν οι συνήγοροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι τελευταίοι ανέφεραν σήμερα ότι διατηρούν και οι ίδιοι αντιρρήσεις, τόσο για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου όσο και για ορισμένες παραστάσεις συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.