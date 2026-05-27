Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που υπέστη κακοποίηση

Θετική είναι η εξέλιξη που παρουσίασε η υγεία της 3χρονης από την Κρήτη η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κακοποιημένη.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και τα οποία περιλαμβάνουν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκη, και όπως αναφέρει το neakriti.gr το μικρό κορίτσι αποσωληνώθηκε το πρωί και πλέον αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του.

Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιολογούν την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της μετά την αποσωλήνωση.

Στο μεταξύ την Τρίτη, η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως μένει στον Σταυρό στα Χανιά, έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που έπεσε θύμα κακοποίησης και πλέον νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Υποστήριξε πως είχε 6 κυήσεις από τις οποίες οι 2 δεν τελεσφόρησαν ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που έχουν προσδώσει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της.