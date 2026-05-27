Το μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις

Το μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 είναι το εξής:

“Αγαπητά παιδιά,

Οι ημέρες των Πανελλαδικών εξετάσεων μοιάζουν συχνά σαν να κρίνουν τα πάντα. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μόνο μία στιγμή στη ζωή σας·. Σημαντική, αλλά όχι καθοριστική για το ποιοι είστε και για το πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε.

Πίσω από κάθε γραπτό υπάρχει ένας άνθρωπος με αγωνία, προσπάθεια, όνειρα και αντοχές. Κι αυτά αξίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, μπείτε στις εξετάσεις χωρίς να κουβαλάτε το βάρος πως πρέπει να αποδείξετε την αξία σας σε κανέναν.

Να πιστέψετε στον εαυτό σας, να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό και, πάνω απ’ όλα, να θυμάστε πως η ζωή δεν χωρά σε έναν βαθμό ούτε σε μία μόνο διαδρομή.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες και όλους!”.