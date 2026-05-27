Ένας μαστογράφος υψηλών προδιαγραφών έτοιμος να λειτουργήσει στο Κ.Υ. Βόρειου τομέα Πατρών - ΦΩΤΟ

Ο υπερσύγχρονος μαστογράφος έχει τοποθετηθεί και έχει δοκιμαστεί
O Hologic 3Dimensions είναι από τα κορυφαία συστήματα τρισδιάστατης ψηφιακής μαστογραφίας (τομοσύνθεσης) παγκοσμίως και είναι ήδη εγκατεστημένος και λειτουργικός στο κέντρο υγείας βόρειου τομέα Πατρών.
Πρόκειται για ένα ολοκαίνουριο ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής απεικόνισης του μαστού, ενώ είναι σχεδιασμένος να προσφέρει μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας και μειωμένη ενόχληση κατά την εξέταση. Είναι ο μοναδικός μαστογράφος τομοσύνθεσης στην αγορά με πιστοποίηση Mammographic Type Test από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EUREF, γεγονός που εγγυάται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας στον προληπτικό έλεγχο.
Κάποια από τα ποιοτικά στοιχεία του μαστογράφου που είναι έτοιμος να λειτουργήσει στο Κ.Υ. Βόρειου τομέα Πατρών, είναι:
40%-65% αύξηση στην ανίχνευση των διηθητικών καρκίνων
27% αύξηση στην ανίχνευση καρκίνων (διηθητικών και μη διηθητικών)
15% μείωση σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα
Η λειτουργία του σύγχρονου μαστογράφου αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις εξασφαλιστεί η αδειοδότηση και από τον Δημόκριτο. Το επόμενο βήμα είναι η πρόσληψη ακτινολόγου και τεχνολόγου για να χειρίζεται το μηχάνημα. Μέχρι τότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες μαστογραφίες με ακτινολόγο που ήδη υπηρετεί στο Κ.Υ. βόρειου τομέα Πατρών.
