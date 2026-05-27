ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, οι οποίοι κατηγορούνται για εκτεταμένη απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφορά φερόμενη παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σε βάρος των 22 συλληφθέντων ασκήθηκαν κατά περίπτωση κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες

Οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν συνολικά τέσσερα κακουργήματα, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία και δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αποδίδονται κατά περίπτωση είναι:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, με το ποσό να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ,

άμεση συνέργεια σε απάτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο επίκεντρο της φερόμενης οργάνωσης βρισκόταν η τέλεση πολλαπλών πράξεων απάτης που σχετίζονταν με την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Πέντε ώρες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πριν οδηγηθούν στην Ευελπίδων, οι 22 κατηγορούμενοι παρέμειναν περίπου πέντε ώρες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελέτησαν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη χρονική διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του υλικού, ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις και ακολούθησε η παραπομπή τους στον ανακριτή.

Δύο φερόμενοι ως αρχηγοί και 116 ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία

Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες περιλαμβάνονται οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης, καθώς και δύο λογιστές που φέρονται να είχαν εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 116 πρόσωπα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς πτυχές της εμπλοκής τους.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνιστεί το εύρος της συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην υπόθεση.

Προθεσμία έως πέντε ημέρες για απολογίες

Οι 22 κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις κακουργηματικών διώξεων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, έχουν δικαίωμα να λάβουν προθεσμία έως και πέντε ημερών προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Νέα δικογραφία στη Βόρεια Ελλάδα – 317 κατηγορούμενοι και 17 συλλήψεις

Την ίδια ώρα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως ακόμη μία υπόθεση παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται 317 κατηγορούμενοι, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις. Η υπόθεση αφορά φερόμενη δράση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, με τη ζημία για τον οργανισμό να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν το εύρος της δράσης των εμπλεκομένων και πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

Στο μικροσκόπιο τα Βασιλικά – Νέοι έλεγχοι και κατασχέσεις αρχείων

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η περιοχή των Βασιλικών, καθώς εκεί λειτουργεί ένα από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μέσω των οποίων υποβάλλονταν αιτήσεις για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος από στελέχη των αρχών αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί ζήτησαν και παρέλαβαν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικά δεδομένα, όπως το Ε9, αλλά και με τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τα ευρήματα των ερευνών.

«Δεν κάνουμε ελέγχους, μόνο διεκπεραίωση αιτήσεων», λένε οι υπάλληλοι

Υπάλληλοι του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στα Βασιλικά υποστηρίζουν ότι ο ρόλος τους περιορίζεται αποκλειστικά στη διεκπεραίωση των αιτήσεων και όχι στον έλεγχο της ακρίβειας ή της νομιμότητας των στοιχείων που καταθέτουν οι αιτούντες για τη λήψη επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρουν, η αξιολόγηση και διασταύρωση των δεδομένων αποτελεί αρμοδιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και όχι των ίδιων των ΚΥΔ.

Κλίμα οργής στον αγροτικό κόσμο – «Να επιστραφούν τα κλεμμένα»

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο, με πολλούς παραγωγούς να ζητούν άμεση ολοκλήρωση των ελέγχων και απόδοση ευθυνών.

Αγρότες και κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι βασικό ζητούμενο είναι να επιστραφούν τα παράνομα ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ενισχύσεις να κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους του πρωτογενούς τομέα.

Οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς αρκετοί άνθρωποι του αγροτικού χώρου δηλώνουν αγανακτισμένοι από τις αποκαλύψεις και κάνουν λόγο για πρακτικές που ζημίωσαν συνολικά τον κλάδο.

«Ήταν κοινό μυστικό» – Οι μαρτυρίες από τις τοπικές κοινωνίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή του Λαγκαδά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η ύπαρξη ύποπτου πλουτισμού ήταν γνωστή σε τμήμα της τοπικής κοινωνίας.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων χωρίς εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα ή με περιορισμένα εισοδήματα, οι οποίοι παρουσίαζαν ξαφνικά σημαντική οικονομική άνεση, γεγονός που προκαλούσε ερωτήματα και συζητήσεις.

Παρά τις υποψίες, αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξαν επίσημες καταγγελίες ή δημόσιες τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα η φερόμενη πρακτική να παραμένει για χρόνια στο παρασκήνιο.

Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και περίπτωση καθαρίστριας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε στις αρχές ότι δεν γνώριζε για τα στοιχεία που εμφανίζονταν στο Ε9 της.

Κατά τους ισχυρισμούς της, είχε δηλωθεί στο όνομά της αγροτεμάχιο με την υπόσχεση ότι αυτό θα τη βοηθούσε στη διαδικασία εξασφάλισης αγροτικής σύνταξης.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί από τους κατηγορούμενους υποστηρίζουν ότι ήταν νόμιμοι δικαιούχοι επιδοτήσεων και ότι ασκούσαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, αποδίδουν μέρος της ευθύνης στις αδυναμίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε πλήρης διασύνδεση με το Κτηματολόγιο.

Η υπερασπιστική γραμμή των εμπλεκομένων αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως.