Φορολοταρία Μαΐου: Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2026
Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία Μαΐου2026 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο.
Υπενθυμίζεται ότι η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.
Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει
Οι λαχνοί προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:
1 που κερδίζει 50.000 ευρώ
5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ
50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ
500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ
Όπως πάντα η φορολοταρία μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, ενώ στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες τον περασμένο μήνα.
Σημειώνεται πως για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις του προγράμματος, πρέπει απλώς να έχετε πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον αμέσως προηγούμενο μήνα και επίσης, εφόσον είστε υπόχρεοι, να έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προϊόντων για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής.
Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του
Ιόνια Οδός: Αυτός είναι ο 74χρονος που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο
Αχαΐα: 1.019 άτομα στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας- Παράταση για 4 ακόμα χρόνια
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr