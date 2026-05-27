Ιόνια Οδός: Αυτός είναι ο 74χρονος που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, κάτοικος Αγρινίου, είναι ο 74χρονος οδηγός του Ι.Χ. που έχασε τη ζωή του μετά το σφοδρό τροχαίο στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά, στην Ιόνια Οδό.

Από την πρώτη στιγμή, διασώστες και πυροσβέστες που έφθασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση του ήταν πολύ άσχημη και στο Νοσοκομείο Αγρινίου επιβεβαιώθηκε ότι ήταν, δυστυχώς, μη αναστρέψιμη.

Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που μετέτρεψε το Ι.Χ. σε άμορφη μάζα σιδηρικών με αποτέλεσμα να προκληθούν βαρύτατα τραύματα και τελικά ο 74χρονος να χάσει τη ζωή του.

Σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη σύζυγός του που επέβαινε στο αυτοκίνητο και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του AgrinioTimes.gr η κατάσταση της είναι σταθερή. Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας ο 74χρονος οδηγός του Ι.Χ. «ανέκοψε αιφνιδίως την πορεία του» με αποτέλεσμα Δημόσιας Χρήσεως Φορτηγό να συγκρουστεί στο οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ό,τι ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.