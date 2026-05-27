Αχαΐα: 1.019 άτομα στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας- Παράταση για 4 ακόμα χρόνια

Στην Αχαΐα, 1.019 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται μέσω του εθνικού προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω».

Στο μεταξύ, την παράταση έξι προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του ygeiamou.gr ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε «η υπουργός, κυρία Αγαπηδάκη είναι ανακουφισμένη γιατί έχει μία χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την επόμενη τετραετία. Από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική». Ο πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε πως το εν λόγω πρόγραμμα είναι από αυτά που αισθάνεται περισσότερο περήφανος απ’ όλα.

Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι:

1) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

2) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

3) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

4) Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου.

5) πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων.

6) πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Το πρόγραμμα που «τρέχει» η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες.

Αναλυτικά:

– Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

– Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Διενεργήθηκαν ως τώρα, 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι (τεστ Παπανικολάου, HPV-DNA και γυναικολογικές εξετάσεις), με 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.

– Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, 1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις, και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις (κολονοσκοπήσεις, πολυποδεκτομες βιοψίες)

– Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου: Έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.294 εξετάσεις. Μετά το πρώτο screening κρίθηκε αναγκαίο και πραγματοποιήθηκαν 67.589 εξετάσεις για στεφανιαία νόσο και έλεγχους ισχαιμιας.

– Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων: 38.894 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική, με τη γεωγραφική κατανομή των πολιτών που έλαβαν τις υπηρεσίες να κατανέμεται ως εξης:

12.967 Αττική

4.994 Θεσσαλονίκη

1.019 Αχαΐα

2.111 Ηράκλειο

1.115 Λάρισα

Λοιποί νόμοι : 16.688

– Πρόγραμμα πρόληψης της Νεφρικής Δυσλειτουργίας: Έχουν πραγματοποιηθεί 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί με ευρήματα 36.000.