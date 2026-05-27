Real Polls: Στο 29,1% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού -Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι δείχνει η δημοσκόπηση

Η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Real Polls, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος της δημοσκόπησης για το protagon.gr το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,1%, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των ευρωεκλογών, που ήταν 28,31%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1%, και τρίτο έρχεται το κόμμα Καρυστιανού με 13,1%. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει στην τέταρτη θέση και μάλιστα με μονοψήφιο ποσοστό (9,6%), ενώ τον Απρίλιο είχε 15,3%. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% τον Απρίλιο), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%). Σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής, καθώς συγκεντρώνει μόλις 1,2%. Η εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Real Polls

Η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Real Polls Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 27,5%, κερδίζοντας σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου (24,6%). Δεύτερο αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ «γράφει» απώλειες 1,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου: από 10,4% τον Απρίλιο, πέφτει στο μονοψήφιο 8,6% τώρα. Ωστόσο, η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα - η αντισυστημική ψήφος βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2%, και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.