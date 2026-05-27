Real Polls: Στο 29,1% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού -Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι δείχνει η δημοσκόπηση
Η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Real Polls, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος της δημοσκόπησης για το protagon.gr το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,1%, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των ευρωεκλογών, που ήταν 28,31%.
Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1%, και τρίτο έρχεται το κόμμα Καρυστιανού με 13,1%. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει στην τέταρτη θέση και μάλιστα με μονοψήφιο ποσοστό (9,6%), ενώ τον Απρίλιο είχε 15,3%. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% τον Απρίλιο), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%). Σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής, καθώς συγκεντρώνει μόλις 1,2%.
Η εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Real Polls
Η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Real Polls
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 27,5%, κερδίζοντας σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου (24,6%).
Δεύτερο αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%.
Το ΠΑΣΟΚ «γράφει» απώλειες 1,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου: από 10,4% τον Απρίλιο, πέφτει στο μονοψήφιο 8,6% τώρα. Ωστόσο, η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου
Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα - η αντισυστημική ψήφος βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2%, και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.
Τα τρία σενάρια μιας δεύτερης Κυριακής
Το πιο τολμηρό τμήμα της έρευνας είναι η προβολή της ψήφου μιας ιδιαίτερα πιθανής δεύτερης κάλπης υπό τρία διαφορετικά σενάρια πρώτου εκλογικού αποτελέσματος. Στα παρακάτω ποσοστά (επί εγκύρων ψήφων, αφαιρώντας λευκά/άκυρα, αποχή και αναποφάσιστους) έχουν ενσωματωθεί και οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων κομμάτων που δηλώνουν ότι «δεν θα άλλαζαν» την ψήφο τους.
Σενάριο 1: ΝΔ - ΠΑΣΟΚ:
Στην υπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έρχεται δεύτερο την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3% (Πίνακας VII). Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 ποσοστιαίες μονάδες - η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Παράλληλα, ένα εντυπωσιακό 39,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ό,τι και την πρώτη Κυριακή», δηλαδή θα παρέμενε στο μικρότερο κόμμα της επιλογής του. Αυτό υποδηλώνει ότι σε αυτό το σενάριο η συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ ως «δεύτερο πόλο» είναι η ασθενέστερη - η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων τρίτων κομμάτων αρνείται να μετακινηθεί προς αυτό.
Σενάριο 2: ΝΔ - Κόμμα Τσίπρα
Εδώ η εικόνα αντιστρέφεται. Η ΝΔ συγκεντρώνει 37,0% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία, ενώ το κόμμα Τσίπρα αναρριχάται στο 31,9% (Πίνακας VIII). Η διαφορά συμπιέζεται στις 5,09 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μόνο το 31,05% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ό,τι και την πρώτη Κυριακή». Με άλλα λόγια, το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ένας κάποιος πόλος συσπείρωσης: Τραβάει σημαντικό μέρος των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί και τη βάση της ΝΔ που πιο εύκολα ψηφίζει «αμυντικά» απέναντι σε έναν παλιό αντίπαλο.
Σενάριο 3: ΝΔ - Κόμμα Καρυστιανού
Σε αυτό το σενάριο καταγράφεται η μικρότερη διαφορά (Πίνακας IX): 3,41 ποσοστιαίες μονάδες, με τη ΝΔ στο 34,0% και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 30,6%. Είναι το σενάριο κατά το οποίο η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά να χάσει την πρωτιά - όχι επειδή η Καρυστιανού πατάει πάνω σε σταθερή κομματική βάση, αλλά επειδή το κίνημά της λειτουργεί ως δοχείο διαμαρτυρίας από όλο το πολιτικό φάσμα. Παράλληλα, 35,3% δηλώνει ότι θα κρατούσε την αρχική του επιλογή - ισχυρή ένδειξη ότι το κίνημα Καρυστιανού δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί ως «κανονικός» πολιτικός πόλος. Πίνακας IX: Στην ερώτηση, πάντως, εάν η ψήφος θα εξαρτηθεί από το ποιο κόμμα διαφαίνεται ότι θα έρθει δεύτερο, το 80,2% (62,0% «σίγουρα όχι» + 18,2% «μάλλον όχι») απαντά αρνητικά. Το σχήμα της «χρήσιμης ψήφου» έχει μειωθεί δραστικά ως πολιτικό αντανακλαστικό - ένδειξη ότι ο εκλογικός χάρτης παραμένει ρευστός, αλλά οι ψηφοφόροι κινούνται βάσει ταυτότητας, όχι στρατηγικού υπολογισμού.
