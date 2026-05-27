Επιμελητήριο Αχαΐας: Υπέβαλε Υπόμνημα Παρατηρήσεων επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Υπόμνημα Παρατηρήσεων επί του υπό διαμόρφωση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ), στο πλαίσιο της θεσμικής διαβούλευσης για τον χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, "το Υπόμνημα αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Αχαΐας ως πολυκεντρικού τουριστικού συστήματος με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης στον αστικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, συνεδριακό, γαστρονομικό και αγροτουριστικό τομέα. Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και χωρικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, το Επιμελητήριο Αχαΐας εισηγείται:

• την αναγνώριση της Αχαΐας ως πιλοτικής περιοχής εφαρμογής πολιτικών βιώσιμου τουρισμού,

• τη θεσμοθέτηση «Προορισμών Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού»,

• την ενίσχυση του αγροτουρισμού και του οινογαστρονομικού τουρισμού,

• τη στήριξη κρίσιμων υποδομών, όπως η αναβάθμιση του Αράξου και των ορεινών οδικών συνδέσεων,

• την προστασία των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση,

• την ενίσχυση του συνεδριακού, ακαδημαϊκού και ιατρικού τουρισμού στην Πάτρα,

• καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης και Τουρισμού με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα ανάδειξης της Πάτρας σε κόμβο Academic, Medical & Conference Tourism, αλλά και στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως ο τουρισμός ψηφιακών νομάδων, αξιοποιώντας το πανεπιστημιακό, ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής.

Το Υπόμνημα τεκμηριώνει τη στρατηγική σημασία της Αχαΐας ως πολυκεντρικού τουριστικού προορισμού με δυνατότητες ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια του έτους, συνδυάζοντας τον ορεινό και φυσιολατρικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό και τον οινογαστρονομικό τουρισμό, τον συνεδριακό και αστικό τουρισμό της Πάτρας, καθώς και τον ακαδημαϊκό και ιατρικό τουρισμό.

Παράλληλα, προτείνονται παρεμβάσεις για:

• τη δημιουργία πιλοτικού δικτύου αγροτουρισμού και γαστρονομίας στην Αχαΐα,

• την αναβάθμιση κρίσιμων μεταφορικών και τουριστικών υποδομών,

• την προστασία των ακτών και του φυσικού περιβάλλοντος,

• καθώς και τη θεσμική συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη διακυβέρνηση και παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης.

Το πλήρες Υπόμνημα αποτυπώνει τη θέση του Επιμελητηρίου Αχαΐας ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη οφείλει να συνδυάζει την περιφερειακή σύγκλιση, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας".