Αιγιάλεια: Μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας προς τις/τους υποψήφιες-ους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στο μήνυμά του προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρη Ελευθεριώτης, αναφέρει:

“Αγαπητά παιδιά,

Βρίσκεστε σε μια από τις πιο απαιτητικές στιγμές της μαθητικής σας πορείας. Οι Πανελλαδικές είναι μια σημαντική δοκιμασία, αλλά δεν είναι αυτή που θα καθορίσει τη ζωή ή την αξία σας.

Κρατήστε την ψυχραιμία σας, εμπιστευθείτε την προσπάθεια που έχετε κάνει και προχωρήστε με καθαρό μυαλό. Το άγχος είναι φυσικό, αλλά δεν πρέπει να γίνει πιο δυνατό από τη θέλησή σας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία!”