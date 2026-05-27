Αγανάκτηση στο Γηροκομειό: «Η πυροσβεστική φεύγει από το δάσος και πηγαίνει στον Ριγανόκαμπο να σβήνει τις φωτιές

Την έντονη αγανάκτηση και οργή τους εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής του Γηροκομειού Πατρών, με αφορμή πρόσφατη επίθεση και κλοπή σε βάρος συμπολίτισσας από άτομα προερχόμενα από τον καταυλισμό Ρομά του Ριγανόκαμπου, που ξεχείλισε το ποτήρι.

Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο. Εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων της περιοχής αγωνίζεται για λύση, χωρίς αποτέλεσμα. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναγία η Γηροκομήτισσα», Ντίνα Παπάκου, μιλά στο thebest.gr και ζητά άμεσες παρεμβάσεις.

«Οι Ρομά στην περιοχή είναι ένα πάγιο θέμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων παλεύουμε να βρεθεί μια λύση. Το πρόβλημα έχει παραγίνει. Πέρα από τις καθημερινές κλοπές στα σπίτια μας -οποιαδήποτε ώρα της ημέρας- και με αφορμή την επίθεση στη συμπολίτισσά μας, κάτι πρέπει να γίνει. Φυσικά, έχουμε και το κάψιμο των ελαστικών, που τις τελευταίες ημέρες έχει περιοριστεί, προφανώς επειδή έγιναν κάποιες συστάσεις. Σε καθημερινή βάση, η πυροσβεστική φεύγει από το δάσος του Γηροκομειού και πηγαίνει στον Ριγανόκαμπο να σβήσει τις φωτιές», αναφέρει.

Επίσης, θέτει το ζήτημα της αξιοποίησης της περιοχής και της μετεγκατάστασης του καταυλισμού, επισημαίνοντας ότι και οι συνθήκες διαβίωσης των ίδιων των Ρομά είναι άθλιες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

«Σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση της ΜΟΜΑ στον Ριγανόκαμπο, έχουμε ζητήσει να δοθεί και ένα μέρος στον Δήμο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, όπως έγινε και στο Νότιο Πάρκο. Κάνουμε αγώνες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια θετική απάντηση. Ο Δήμος μάς διαβεβαίωσε ότι έχει στείλει έγγραφο στο ΤΑΙΠΕΔ, όπου ανήκει και ο χώρος, και περιμένουμε απαντήσεις για την παραχώρηση ενός κομματιού, γιατί αυτή η τεράστια έκταση ανήκει και σε άλλους φορείς. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει η μετεγκατάσταση των Ρομά και για εκείνους, οι συνθήκες που ζουν είναι άθλιες και τώρα το καλοκαίρι γίνονται ακόμα χειρότερες, με τη ζέστη και τα σκουπίδια», επισημαίνει.

Οι διεκδικήσεις των συλλόγων είναι συγκεκριμένες και κατατεθειμένες εδώ και χρόνια. Πέραν της μεταστέγασης του καταυλισμού, ζητούν τη δημιουργία Ανατολικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Ριγανόκαμπο, καθώς και τη δημιουργία θερινού θεάτρου, βάσει υπάρχουσας μελέτης. Παράλληλα, καλούν Δήμο, Περιφέρεια, ΕΤΑΔ, Πανεπιστήμιο Πατρών και Κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σε συνεργασία με τους Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, αγωνιζόμαστε και ζητούμε: τη μεταστέγαση του καταυλισμού, όπως προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, με αξιοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και αστικής ένταξης και με εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, την αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανόκαμπου με τη δημιουργία Ανατολικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχουν αποφασίσει τα Δημοτικά Συμβούλια, τη δημιουργία θερινού θεάτρου, έργο που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η πόλη μας, με αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας σχετικής μελέτης. Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα στην ασφάλεια, στην αξιοπρεπή κατοικία και στη ζωή. Ζητούμε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων -του Δήμου, της Περιφέρειας, της ΕΤΑΔ, του Πανεπιστημίου Πατρών και της Κυβέρνησης- ώστε να προχωρήσει άμεσα η συνολική αξιοποίηση της περιοχής. Η παρέμβαση αυτή, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη αξιοποίηση του γειτονικού χώρου της ΜΟΜΑ, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης μας και την καθημερινότητα των πολιτών. Καλούμε όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, πριν θρηνήσουμε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε μια κατάσταση που υποβαθμίζει τη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά μας», αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομήτισσα».