Πάτρα: Χορωδιακή παράσταση και ρεσιτάλ στη «Μουσική από παιδιά για παιδιά»

Με το ρεσιτάλ κλασσικών κρουστών, την εμφάνιση της προπαιδικής χορωδίας και την παρουσίαση των σχολών κλαρίνου, βιολιού και πιάνου, συνεχίζονται το τριήμερο 27-29 Μαΐου, οι δράσεις της ενότητας «Μουσική από παιδιά για παιδιά», που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.00 το βράδυ, στην αίθουσα συναυλιών του ωδείου, η προπαιδική χορωδία με τη συμμετοχή της τάξης Π. Γεωργοπούλου, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου και μουσικολόγου Πέτρου Γιαννόπουλου, θα παρουσιάσει τη χορωδιακή παράσταση «Το ταξίδι της ζωής μας».

Την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 6.00 το απόγευμα στο κτίριο της Δημοτικής Μουσικής Αγίου Διονυσίου 12-16, θα πραγματοποιηθεί το ρεσιτάλ διπλώματος κλασσικών κρουστών Ν. Καζαντζίδη (τάξη Μ. Μανκόφσκι).

Την ίδια ώρα στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, θα γίνει η παρουσίαση της σχολής κλαρινέτου Σ. Δελαπόρτα. Στις 8.00 το βράδυ θ’ ακολουθήσει η παρουσίαση της σχολής βιολιού Α. Σελαματζίδη.

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα κλείσουν με την παρουσίαση στις 7.00 το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου - στην αίθουσα συναυλιών του ωδείου - της σχολής πιάνου Ε. Καββαδία.

Το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της σχολής πιάνου του Α. Πάππας.

Τρίτη 2/6/2026

ΩΡΑ 19: 00 ΡΕΣΙΤΑΛ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΙΑΝΟΥ Σ. Αλευρά

(ΤΑΞΗ κ. Α. ΠΑΠΠΑΣ)

Τετάρτη 3/6/2026

ΩΡΑ 20: 00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/νση κ. Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Δ/νση κ. Λ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/νση κ. Σ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΞΗΣ JAZZ ΚΡΟΥΣΤΩΝ κ. Ι. ΝΟΤΑΡΑΣ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ

Δευτέρα 8/6/2026

ΩΡΑ 19:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ κ. Σ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ & κ. Ι .ΜΕΛΙΟΥ

Τρίτη 9/6/2026

ΩΡΑ 19:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ κ. Μ. ΣΑΦΑΡΟΒΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ κ. Β. ΙΒΑΝΟΦ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ κ. Ν ΚΟΜΙΣΣΑΡΟΒ

Πέμπτη 11/6/2026

ΩΡΑ 19:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ κ. Λ.ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

Δευτέρα 22/6/2026

ΩΡΑ 20:00 ΡΕΣΙΤΑΛ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ Μ. Θεοτοκάτου

(ΤΑΞΗ κ. Ι. ΓΚΛΙΝΚΑ)

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.