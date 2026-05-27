Με επιτυχία και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της εθελοντικής ομάδας «Will You… Marrow Me?» της ΕΕΦΙΕ – Παραρτήματος Πατρών

Η 1η Ημερίδα με τίτλο «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής» και ο 1ος Αγώνας Δρόμου «Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος» αποτέλεσαν δύο μεγάλα ορόσημα για την πόλη και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναδεικνύοντας τη σημασία του εθελοντισμού και της δωρεάς μυελού των οστών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, "η αυλαία άνοιξε το Σάββατο (16/5) στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με μια πολυθεματική ημερίδα που καθήλωσε το κοινό. Μέσα από τις τοποθετήσεις έμπειρων επιστημόνων και ειδικών της Αιματολογίας και των Μεταμοσχεύσεων, αναλύθηκε ολόκληρη η αλυσίδα των διαδικασιών από τη διάγνωση της λευχαιμίας έως την ίαση. Μέσα σε αυτό οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αφουγκραστούν τις προσωπικές αφηγήσεις δοτών και ληπτών, που μοιράστηκαν την εμπειρία και τα συναισθήματά τους. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της ημέρας ήταν η ζωντανή συνάντηση ενός 32χρονου δότη με τον 15χρονο λήπτη του, η οποία σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στην αίθουσα, αποδεικνύοντας έμπρακτα το θαύμα της δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή.



Στην Ημερίδα έγινε παρουσίαση του προγράμματος φοιτητικών ομάδων προσέλκυσης εθελοντών δοτών “Share the Flame”, που εκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του ΚΕΔΜΟΠ-“Χάρισε Ζωή” και του “Καραϊσκάκειου Ιδρύματος” Κύπρου και υπό την ομπρέλα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια “Φλόγα”, που χρηματοδοτεί την τυποποίηση των δειγμάτων, που συγκεντρώνονται μέσω του “Share the Flame”, στηρίζοντας έμπρακτα την δράση των φοιτητικών ομάδων.



Ακολούθησε τιμητική διάκριση των ομάδων αυτών, και επιπρόσθετα, ο καθηγητής Αιματολογίας και διευθυντής του ΚΕΔΜΟΠ-“Χάρισε Ζωή”, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, βράβευσε την πρόεδρο του Συλλόγου “Φλόγα”, κα Μαρία Τρυφωνίδη. Επίσης, αναγνώριση της προσφοράς τους έλαβαν οι παρευρισκόμενοι συνεργάτες των κόμβων προσέλκυσης του ΚΕΔΜΟΠ-“Χάρισε Ζωή”, ενώ τιμήθηκαν και τα συνεργαζόμενα Κέντρα Συλλογής. To πρόγραμμα της Ημερίδας έφτασε στο τέλος του υπό τις μελωδίες της χορωδίας “Cantelena”.



Την Κυριακή (17/5), η δράση μεταφέρθηκε στους δρόμους με αφετηρία την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Πλήθος φοιτητών και πολιτών -που ξεπέρασε τα 300 άτομα- συμμετείχε στον 1ο Αγώνα Δρόμου, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαγεωργόπουλου, πρώην υπευθύνου της ομάδας «Will You… Marrow Me?», που έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία την περασμένη χρονιά. Η αθρόα προσέλευση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι το όραμα του Κωνσταντίνου για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας παραμένει ζωντανό.



Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων, καθώς και τη θεσμική και επιστημονική υποστήριξη του ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή».



Να σημειωθεί ότι το παρόν για Χαιρετισμό έδωσαν οι: Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Παντελίδης, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Λένα Αλμπάνη, ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών Πάνος Λούκας και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Σταθόπουλος και η Συντονίστρια του παραρτήματος Πατρών της “Καλλιπάτειρα” Μαρία Μανουσάκη, τους οποίους η ομάδα «Will You… Marrow Me?», ευχαριστεί για την τιμητική παρουσία τους και την αναγνώριση της προσπάθειας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στην κα. Λαμπρινή Παπαπροκοπίου για την βοήθειά της στην απόδοση της κεντρικής συνεδρίας στη νοηματική γλώσσα".