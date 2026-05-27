Ευλογιά των πιθήκων: 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων κατεγράφη στη χώρα μας, καθώς ο ΕΟΔΥ έκανε γνωστό πως στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας 45χρονος νοσεί με mpox, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη νόσο, χωρίς να διευκρινίζεται το στέλεχος από το οποίο έχει προσβληθεί ο ασθενής. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Όπως φαίνεται πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στην χώρα μας μέσα στο 2026, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Ελλάδα γνωστοποίησε στον ΠΟΥ μία περίπτωση ευλογιάς των πιθήκων που οφείλεται στο στέλεχος clade 1 του ιού, σε έναν ενήλικα άνδρα ο οποίος ανέφερε πρόσφατο ταξίδι στη Γαλλία, όπου πιθανώς εκτέθηκε σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Το πρώτο κρούσμα του στελέχους clade 1 είχε καταγραφεί στην χώρα μας τον Νοέμβριο του 2025.